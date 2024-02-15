 

Das Erste – немецкие политики спорят о том, нужны ли Европе свои ядерные бомбы

15.02.2024, 20:54, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Выступление Трампа вызвало сомнения в надёжности США как партнёра по НАТО. В результате в Германии вспыхнули противоречивые дебаты о необходимости собственного ядерного оружия в Европе, пишет Das Erste. Политики разошлись во мнениях: одни сочли, что самое время наращивать вооружения, другие — что больше ядерных бомб не сделают безопаснее ни мир, ни Европу.


AP

После речи Трампа возникли большие сомнения в надёжности США как партнёра по НАТО. На этом фоне ведущий кандидат от СДПГ на европейских выборах Катарина Барли спровоцировала противоречивые дебаты своим заявлением о собственных ядерных бомбах ЕС, пишет Das Erste. По её мнению, учитывая недавние заявления Дональда Трампа о НАТО, на ядерную защиту со стороны США больше рассчитывать нельзя.

В свою очередь, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заметил, что США по-прежнему заинтересованы в том, чтобы в значительной степени обеспечить ядерное сдерживание. Министр финансов Германии Кристиан Линднер также призвал к тому, чтобы стратегические ядерные силы Франции и Великобритании «и дальше рассматривались как элемент европейской безопасности под зонтиком НАТО». По словам Линднера, теперь встаёт вопрос о политических и финансовых условиях, при которых Париж и Лондон будут готовы сохранить или расширить свой собственный стратегический потенциал для обеспечения коллективной безопасности.

Политик ХДС Вадефуль в ответ поинтересовался, согласовано ли это с Францией, у которой уже есть ядерное оружие, и считает ли канцлер Шольц, что сдерживающее влияние американского оружия может быть заменено сопоставимым арсеналом ЕС. Эксперт по внешней политике СДПГ Ральф Штегнер уверен, что нет никакой необходимости в европейской ядерной державе — «это было бы противоположно европейской безопасности».

Сопредседатель Левой партии Мартин Ширдеван обвинил СДПГ в саботаже. По его словам, «правильный ответ на глупости Трампа — это не ядерное вооружение, а политика деэскалации и разрешения гражданских конфликтов», потому что «больше ядерных бомб не сделают мир безопаснее».

Напротив, главный кандидат от ХСС на европейских выборах Манфред Вебер придерживается мнения, что Европа должна стать настолько сильной в военном отношении, чтобы никто не хотел с ней соперничать, а сдерживание включает в себя и ядерное оружие. «Сейчас, когда Дональд Трамп открыто ставит под сомнение роль США как защитной державы, самое время это сделать», — подчеркнул Вебер.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.02 / Такер Карлсон – посещение российского магазина способно настроить американца против США

15.02 / СТРАНА – норвежский город решил принимать только украинских беженцев

15.02 / Польский министр – в отношении наших фермеров украинские политики зашли слишком далеко, им пора остепениться

15.02 / Собянин выразил соболезнования семьям погибших при обстреле Белгорода

15.02 / Собянин: Москва откроет бесплатный доступ к медицинским ИИ-сервисам для регионов

15.02 / Байдена можно считать самым непригодным кандидатом для переизбрания со времён Рузвельта, предупреждают эксперты

15.02 / Санкции не сломили Россию, а лишь усилили её поворот на Восток

15.02 / Тревожный сигнал для Украины — РФ в опасениях европейцев ушла на задний план

14.02 / Интервью Путина подчеркнуло, что незнание Путина опасно для Америки

14.02 / Собянин доложил Путину о внедрении цифровых технологий и ИИ в здравоохранении

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика