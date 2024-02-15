 

Brain and Behavior: распорядок дня способствует быстрому развитию мозга ребенка

15.02.2024, 19:55, Разное
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Исследование, проведенное в университете штата Колорадо, выявило, что строгое соблюдение режима сна, бодрствования и занятий способствует активному развитию мозга у детей. Результаты исследования были опубликованы в журнале Brain and Behavior.

Ученые изучили данные, собранные о 94 детях в возрасте от пяти до девяти лет из различных социальных групп. Они запросили у родителей информацию о том, соблюдается ли у ребенка регулярный распорядок дня. Также было выяснено, сколько времени дети проводят в состоянии сна и бодрствования, а также в какое время они принимают пищу и занимаются играми. После анализа полученных данных исследователи провели магнитно-резонансную томографию головного мозга у всех участников исследования.

Результаты показали, что строгое следование расписанию сна может способствовать более интенсивному развитию мозга у детей. Те дети, которые испытывали недостаток сна из-за нарушения режима дня, чаще всего имели снижение толщины определенных участков мозга, ответственных за речь, контрольные функции, сенсорное восприятие и обработку эмоций.

Ученые также отметили, что более короткий сон сопровождался уменьшением толщины коры в областях лобной, височной и теменной долей мозга, а также снижением объема миндалевидного тела, которое играет важную роль в регуляции эмоций и поведения. Подчеркивается, что строгое соблюдение расписания дня было связано с нормальной продолжительностью сна, что, в свою очередь, благоприятно влияло на развитие мозга.


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