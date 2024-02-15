VGC: Sony запланировала быстрее выпускать эксклюзивные игры PlayStation на ПК

По информации издания VGC, компания Sony выразила свои намерения о будущем эксклюзивных игр PlayStation для персональных компьютеров. В ходе обсуждения финансового отчета президент корпорации Хироки Тотоки подчеркнул важность повышения рентабельности подразделения PlayStation. Он отметил, что для увеличения прибыли компания будет активно развивать мультиплатформенные игры.

Журналисты заметили, что планы Sony включают более быстрый выпуск эксклюзивных игр для PS на ПК. Это отличается от ранее сделанного заявления руководителя PlayStation Studios Германа Хюльста о том, что игрокам на ПК придется ожидать как минимум год, чтобы получить доступ к PS-тайтлам на компьютере.

Хироки Тотоки также подчеркнул, что ранее Sony портировала консольные игры на компьютеры с целью распространения PlayStation. Теперь же компания намерена целенаправленно увеличить операционную прибыль, выпуская больше эксклюзивных игр на ПК.