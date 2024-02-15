В Москве нашли и задержали двух подозреваемых в изнасиловании девушки
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По информации, предоставленной пресс-службой СК Москвы, уголовное дело было заведено в результате изнасилования гражданкой РФ двумя гражданами Киргизии. Произошедший инцидент имел место в одной из квартир на Союзном проспекте в Москве.
По версии следствия, двое иностранцев, являющихся знакомыми пострадавшей, совершили данное преступление. Оба подозреваемых были задержаны, а уголовное дело по факту изнасилования было возбуждено. В настоящее время рассматривается вопрос о применении к ним меры пресечения.
Также отмечается, что в рамках расследования будет проведена проверка фигурантов дела на соответствие миграционному законодательству.
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