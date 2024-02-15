Рупор кремлевской пропаганды: Стабильно контролируемая ситуация
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Стабильность – признак мастерства!
—
Источник: Colonel Cassad
Смотреть комментарии → Комментариев нет
Стабильность – признак мастерства!
—
Источник: Colonel Cassad
Смотреть комментарии → Комментариев нет
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