«Лучше бы за гантели взялись»: глава Росмолодёжи назвал киберспорт «чепухой для хлюпиков»

Руководитель Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) Виталий Курдюмов раскритиковал киберспорт на шестом всероссийском слёте юных киберспортсменов и заявил, что его ведомство вскоре сократит финансирование этого направления «до отрицательных значений».

Курдюмов возмутился из-за того, что молодёжь «барабанит по кнопкам и называет это спортом».

«Вы лучше бы за гантели взялись. Мышку свою поднимать – много мышц не накачаешь, чепуха это всё для хлюпиков. Очкарики через одного, позорище. Четырёхглазые», – сказал он.

Чиновник также отказался передавать награды и премии юным киберспортсменам, пока те не отожмутся и не подтянутся в рамках норматива ГТО. Когда один из школьников предложил ему первому показать пример на турнике, он перешёл на повышенные тона.

«Ты, щенок, по себе всех не равняй, – возмутился глава «Росмолодёжи». – Я ГТО ещё в Советском Союзе сдавал, мне никому ничего доказывать не надо. Тебя бы нашему старшине на месяц, он бы из тебя эту дурь компьютерную выбил. Человеком может быть бы стал, сопляк, и научился бы рот при старших не открывать».

Позже в пресс-службе ведомства объяснили поведение своего руководителя тем, что в этот день он принимал медикаменты от повышенного давления с побочными эффектами, однако одновременно подтвердили озвученную им позицию: «так называемый киберспорт не соответствует поставленным целям морально-нравственного воспитания молодого поколения, наносит ущерб физическому и духовному развитию».

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