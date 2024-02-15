Мнение: Письмо: “Глубоко укоренившаяся любовь”

Последние полгода часто приходят письма, где люди приводят тексты своих писем: любовных, дружеских и деловых и спрашивают – в границах ли.

Это и правда очень важный навык: научиться общаться без багов в быту: с супругами, друзьями, коллегами, знакомыми. Если вы пишете без багов, ваша значимость растет. Если вам при этом отвечают с багами, ваша значимость растет еще быстрей.

Наверное не мало людей хотели бы пройти курс, который мог бы научить быстро убирать баги из своих сообщений и формулировать мысли в границах?

Давайте несколько писем на эту тему разберем.

needy45

Эволюция, здравствуйте.

Читаю ваш блог примерно три года.

Благодарна ему за осознание, что не все должны меня любить и за понимание, что надо работать над собой и своими ресурсами.

Очень внимательно стала относится к багам, вижу их в знакомых. Пытаюсь уловить у себя, но сильно не уверена, что определяю их, а если и да, то правильно.

Например, сегодня оправила в чат друзей поздравление с 14 февраля.

Мотив поздравить искрений, но текст составляла полчаса. Опасаюсь, что это не шар получился, а щипцы, типа напрашиваюсь на ответные признания.

(Шар целому коллективу – очень сложная задача. Шар – инструмент личный, и даже лично сформулировать послание так, чтобы в нем были настоящие шары, даже очень шар, довольно сложно. А коллективу в каком случае возможно, догадаетесь, друзья?)

И в целом что-то в этом есть, потому что, конечно, я ожидаю хотя бы каких-то лайков на сообщение.

Не понимаю, нормальное ли поздравление или есть баги?

(Я назову основные. Но кое-что мелкое оставлю вам, кто заметит)

«Прекрасные мои друзья!

Мне хочется поделиться с вами чувством, которое заполняет мое сердце. И это уже не просто эмоции, это глубоко укоренившаяся любовь. ❤️

(“Глубоко укоренившаяся любовь” – это не любовь. Любовь не коренится. Это баг Ученица, когда вы пытаетесь выражать простые чувства сложным канцелярским слогом, как будто выступаете на советском партсобрании. И само желание автора “поделиться чувством” с людьми, к которым она это чувство испытывает, делает фразу совершенно бессмысленной. Куда проще сказать, что вы любите, чем громоздить такие несуразные этажи)

Я счастлива каждый раз наблюдать, как вы поддерживаете друг друга, как искренне стремитесь доставить радость друг другу, как терпеливо работаете вместе, как прощаете друг другу оплошности, как пытаетесь всегда внимательно относится друг к другу.

(Здесь Училку заметят все, даже кто не знает о таком баге. Она пишет своим друзьям, но так, будто она не одна из них, а наблюдает как воспитательница в детском саду, как малыши терпеливы, как они стараются, хоть и оплошностей тоже много. Вот такой “шар” – это то, что называется тухлым яйцом. Ощущения у тех, кому вы это кидаете, примерно такие)

В этот день всех влюбленных, я хочу поздравить вас, мои дорогие друзья, не просто как людей, которых я ценю, но как людей, которых я люблю всем сердцем. ❤️

(Автор формулирует так, будто поздравляет она друзей с тем, что они заслужили ее любовь)

Пусть ваша жизнь будет полна любви, искренности, доброты, и, конечно же, преданных друзей!»

(Пожелание не просто банально. Про друзей, тем более преданных, нельзя говорить, что их “полно”. “Жизнь полна друзей” не только коряво, это довольно пренебрежительно по отношению к преданным друзьям. То есть автор, пытаясь выражать к друзьям большую любовь, не смогла выразить даже небольшого уважения)