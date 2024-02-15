Бог смерти не забрал пилота — тот указал путь вертолету

Интересно, чего ради пошли вдруг воспоминания про «внетелесный опыт», да еще при участии «Мрачного жнеца»? Тем более, что «случилась встреча» с древним «богом смерти» во время позорно проигранной американцами войны во Вьетнаме… Не иначе как предлагают современным пилотам надеяться на нечто подобное в аналогичной ситуации.

Дескать, и вам о время «выхода из тела» покажется пресловутая фигура в капюшоне и скажет: «Ты еще не мертв». Ведь однажды уже пригрезилась тяжело раненому стрелку боевого вертолета США встреча с «Мрачным жнецом». Вот и открылся ему, созерцавшему свое тело сверху, путь к спасению.

По словам бывшего американского полковника, специализирующегося на военном применении паранормальных явлений, эта душераздирающая история произошла в джунглях Вьетнама. Джон Александер, командовавший в ту пору армейским спецназом, курировал «психическое шпионское подразделение» армейской разведки, а ныне считается одним из пионеров военных исследований сверхъестественного.

Он поведал подкастеру Шону Райану, как брал интервью у наводчика вертолета по имени Джим, который чуть не попал в фатальную аварию после того, как его боевая «Кобра» была споражена зенитным огнем над Вьетнамом. В результате были выведены из строя важные схемы управления, а у стрелка сломана нога. Пилот отчаянно пытался вывести поврежденный вертолет на аварийную посадку.

Полковник Александер, объяснил, что из-за сильного удара у них не было возможности оценить, в какую сторону повернут вертолет. И что еще хуже, топливные баки «Кобры» при ударе тоже загорелись. У Джима была не только сломана нога, но и обожжено лицо. И вдруг он осознал, что вышел из своего тела, смотрит сверху вниз и видит ориентацию вертолета.

Полковник уточнил, что Джим не только отчетливо видел сверху разбитый вертолет, но и заметил «фигуру в капюшоне», которая порадовала его: «Ты еще не мертв».

Настаивая на том, что во время выхода из тела он видел всю сцену сверху, Джим сказал пилоту, что знает путь к безопасности. Тот улетел в направлении, выбранном стрелком, надеясь найти помощь, а сам стрелок спрятался за большими муравейниками, встречающимися в этом районе.

Поскольку Джиму удалось показать своему пилоту правильное направление, помощь пришла быстро. Тяжело раненый стрелок выжил и рассказал свою историю. Полковник Александер отметил, что это уникальное событие:

«Это единственный случай, когда у вас внетелесное видение, а затем оно воспроизводится» физически.

Источник информации и фото: dailystar.co.uk

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