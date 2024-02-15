Замедление японской экономики приводит к рецессии, Германия третья в мире по ВВП

15 февраля японское правительство опубликовало данные о ВВП за 2023 год. В четвертом квартале прошлого года ВВП Японии сократился на 0,4%, достигнув 591 трлн йен ($4,2 трлн). Такое замедление привело к тому, что Германия вышла на третье место в мире по размеру номинального ВВП в долларах, опередив Японию и занимая теперь $4,4 трлн.

Снижение внутреннего спроса и курса йены стали причиной существенного замедления японской экономики. Япония, импортирующая 94% потребляемого топлива и 63% потребляемых продуктов питания, столкнулась с ростом стоимости жизни из-за слабой йены. Аналитики предупреждают, что ситуация может ухудшиться из-за землетрясения в Японском море, что обычно приводит к сокращению потребления населением.