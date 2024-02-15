Мнение: Разбить головою камни

Реальная роль России

Чтобы ответить на заданные в предыдущем посте “вопросы Арестовича-Романовского” надо лишь забыть про бытующее у нас представление о некоем “едином Западе”, с которым будто бы имеет дело Россия. Вообще никакой оси “Россия-Запад”, вокруг которой якобы крутится мир, давно не существует, во всяком случае, после распада советского блока и аннигиляции СССР об этом и говорить смешно. Последние лет 30 противостояние идет по линии Европа-США, причем “союзничество” этому совсем не мешает. США занимаются “сдерживанием Европы”, прежде всего ключевой страны ЕС – Германии. В этом американцам посильно помогает Британия. В частности, долгое бодание вокруг “Северного Потока-2” практически открыто было направлено против именно Германии (хотя, следуя принципу “да и нет не говорите, черное и белое не называйте”) прямой удар против интересов Германии сквозь зубы объясняли “борьбой с Газпромом”. Немцы упорно делали вид, что они тут вообще ни при чем и не при делах, пока Штаты и мелкие страны Европы из кожи вон лезли, стараясь не допустить газ К НИМ В СТРАНУ. И перетерпели – СП2, несмотря на все скандалы и препоны, был достроен. В итоге его просто показательно взорвали, не особо скрывая авторство.

Догадаться, “зачем это всё Байдену” (главный вопрос Арестовича-Романовского) и что вообще происходит – нетрудно. Все ж буквально на поверхности, перед глазами.

Америка держит в узде Европу – хотя ей это объективно всё сложнее. Европа больше Америки, потенциально даже, возможно, поумнее. Если Европа подомнет под себя Россию (что она на самом деле давно сделала, заметим в скобках) – этот конгломерат станет пугающим (в два раза больше США по людям, в 5 – по территории, самодостаточен по ресурсам). Поэтому, конечно, на попытку входа РФ в НАТО – сразу отказ (не потому, что кто-то “боится россии”, чего ее бояться – а потому что недопустимое сближение РФ и ЕС в одной организации). По расширению НАТО на Восток, то есть ползучее включение мелких государств из Восточной Европы и бывшего СНГ – обратная картина: надо было создавать “санитарный пояс” между Россией и Европой, а на деле “зону отчуждения”.

Ну и вести войну, желательно побольше, по всей желательно Европе, хотя бы Восточной, включая Польшу и Прибалтику – тоже бинго! Европа и Россия должны реально ненавидеть друг друга, и это надо обеспечить. Хотя по Украине первоначальный план был, очевидно, другой.

Сначала условный Байден просто и откровенно буквально подкладывал Украину под Россию (отсюда все эти любезные предложения Зеленскому сесть в самолет и свалить с Украины к чертовой матери); идея была слить Украину и РФ, и чтоб они совместно ударили по Европе – получился бы идеальный бадабум, надолго ставящий крест на перспективах Европы как “второго центра силы” в мире. Украина своим незапланированным упорным сопротивлением план сорвала – ну ничего, не мытьем так катаньем. Главная цель всего происходящего – конечно, Германия, ее и топят. Германия кряхтит и гнется, ей вообще всё происходящее – абсолютно не в кассу.

Самой РФ при всех этих раскладах, понятно, не светит вообще ничего – ее (нас) используют как таран, чтобы Европе жизнь медом не казалась. Когда таран окончательно измочалится – его просто выбросят в канаву.