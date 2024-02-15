Мнение: О новой атаке на Белгород… Что важно знать и помнить?

ВСУ снова ударили по российскому Белгороду. Снова из РСЗО «Vampire» и «Ольха». И снова средь бела дня. Попали по торговому центру в жилом квартале. Погибло шестеро человек, из них один ребёнок четырёх месяцев от роду. Его убило осколком прямо в детской коляске. Российские власти однозначно квалифицировали это как теракт.

Как ни печально, ещё одна белгородская трагедия — из разряда ожидаемых. На фоне провала «контрнаступа», перехода ВСУ к «оборонительной» операции и каждодневных неудач в ней, у Киева не остаётся иных средств поддержания морального духа поникшей нации, кроме бессмысленных в военном отношении, но медийно громких ударов по России. Типа, чтобы россияне тоже почувствовали.

И, конечно, «в оправдание» таких террористических ударов снова будут звучать давно избитые формулировки. Мол, #Россия сама устроила настоящий «террор» украинских городов. Мол, от её обстрелов погибло уже около 10 тыс. мирных украинцев. Мол, ответные атаки — «справедливы».

Что ж, поговорим о «справедливости» в цифрах.

Во-первых, в общую статистику потерь мирного населения Украины с начала СВО, которую ведёт #ООН, включаются и жертвы среди мирных жителей Донбасса, которых регулярно обстреливают ВСУ. По данным СЦКК, с начала спецоперации от таких обстрелов погибло порядка 1500 чел.

Во-вторых, в эту же печальную статистику включаются и те, кто весной позапрошлого года погибали в Киевской, Харьковской, Черниговской областях от неизбирательных обстрелов ВСУ. Украинские военные использовали старые советские боеприпасы, начинённые флешеттами — металлическими дротики длиной 3-4 см, которые тысячами укладывают в артиллерийские или танковые снаряды. Такие поражающие элементы были, например, извлечены из тел погибших в Ирпени и Буче, после чего вся информация о вскрытиях была украинской стороной засекречена.

В-третьих, всё познаётся в сравнении. И тут тоже лучше тысячи слов говорят цифры:

— «Освободительная» война США в Ираке: не менее 120-150 тыс. погибших иракцев, из которых только 9,5 тыс. чел. были военными;

— «Акция возмездия» Израиля в Газе: минимум 28 тыс. убитых палестинцев, из которых 5300 — это дети и подростки, а «боевиков» — дай Бог только 7 тыс. чел., и то по данным ЦАХАЛ;

— Украинские обстрелы и атаки Белгородской области: от 96 до 120 чел. погибшими, из которых только двое военных.

В ходе российской СВО потери среди украинских военных убитыми и умершими от ран оцениваются в 120-150 тыс. чел. Жертвы среди гражданского населения Украины — см. выше (со всеми оговорками).

Понятно, кто с кем воюет и кто устраивает настоящий террор мирного населения?

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