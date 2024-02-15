 

Предупреждаются Овны, Раки, Весы и Козероги: энергии марта могут многое изменить, если не сохранять спокойствие

15.02.2024, 17:45, Разное
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Предстоящему марту будет присуща энергия огня, которая может многое изменить для некоторых знаков Зодиака. Они могут оказаться в напряженных ситуациях, их могут втянуть в сложные споры. Расскажем, представителям каких зодиакальных созвездий в этот период придется следить за своими словами, сдерживать свои эмоции.

Овен

Овны в марте будут находиться во власти ряда планет и нескольких небесных явлений. Все вместе может стать причиной большого количества отрицательной энергии, которая сделает Овнов нетерпеливыми и агрессивными.

К тому же представителям этого знака свойственно сначала действовать, а потом уже думать. Чтобы не навредить окружающим, Овнам лучше всего сбрасывать негативную энергию в спортзале.

Рак

Раки в ближайшее время будут неоднократно духовно бунтовать, поэтому могут столкнуться с непредсказуемыми реакциями со стороны окружающих. Однако этот знак вполне может улучшить непростую ситуацию, если будет контролировать свое поведение, каждый свой шаг. А если Ракам будет трудно себя сдерживать, можно некоторое время попить успокоительное, ну хотя бы валерианку.

Весы

Также и Весам нужно быть готовыми к тому, что в марте их будет окружать негативная энергия. В этот период Весы останутся под влиянием ретроградного Юпитера, из-за чего усилится их собственная мятежная энергия.

Главное, научиться воспринимать этот непростой период спокойно, избегать напряженных ситуаций и нежелательных разговоров. Иногда достаточно будет просто заварить чай с мятой.

Козерог

Козероги также рискуют оказаться под влиянием негативной энергии марта, если не будут стараться сохранять спокойствие. Самое главное в этой ситуации попытаться извлечь из нее полезные уроки научиться не вступать в споры. Если Козероги не совсем в себе уверены, лучше больше времени посвятить работе или домашним делам.


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