Суд запретил Apple блокировать украденную технику

Верховный суд штата Калифорния предписал компании Apple (производитель iPhone, iPad, MacBook) прекратить блокировку украденной из магазинов техники, так как это нарушает права новых владельцев и в ряде случаев может рассматриваться как дискриминация по имущественному или расовому признаку.

Коллективный иск был подан в суд от лица 14 граждан. Некоторые из них купили смартфоны и ноутбуки на онлайн-площадках, другие стали владельцами в результате «безоплатного приобретения» в магазинах компании. Через некоторое время обладатели устройств обнаружили, что они перестали включаться, и пользоваться ими невозможно. После вступления решения суда в силу, правом блокировки смартфонов смогут воспользоваться только некоторые спецслужбы, самой же компании за такие действия грозит крупный штраф.

Кроме того, суд обязал Apple выплатить пострадавшим компенсацию в двойном размере стоимости гаджетов, а также выдать им новые работающие устройства. Точная сумма компенсации уточняется, однако адвокат пострадавшей стороны говорит о сумме с пятью нулями.

Напомним, что с недавнего времени в американском штате Калифорния действует закон, запрещающий сотрудникам магазинов задерживать покупателей, не оплативших товар.

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