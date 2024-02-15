Польский министр – в отношении наших фермеров украинские политики зашли слишком далеко, им пора остепениться

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Запланированная на 20 февраля блокада ПП на границе с Украиной может парализовать страну, заявил министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский. В эфире Radio ZET он сказал, что понимает крайне тяжёлое положение польских фермеров, к которым, по его мнению, украинская сторона относится крайне несправедливо. По всей видимости, Киев забывает всё то хорошее, что поляки сделали для украинцев.



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В минувшее воскресенье случился инцидент, который ещё сильнее обострил и без того крайне напряжённую ситуацию между Польшей и Украиной. На магистрали №12, ведущей к пропускному пункту в Дорохуске, недалеко от места протеста фермеров на дорогу высыпали зерно. После этого мэр Львова Андрей Садовый назвал польских фермеров «пророссийскими провокаторами».

«Господин Садовый зашёл слишком далеко. Это несправедливо и неразумно, если мы взглянём на наши хорошие отношения и на то, что поляки делают во имя Украины. Я призываю к большей умеренности», — заявил министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский в эфире Radio ZET.

Одновременно он отметил, что полный запрет на импорт сельскохозяйственной продукции с Украины — это вовсе не такая хорошая идея. «Он частично введён. Если рынки пострадают, то это будет касаться отдельных товаров. В некоторых случаях — да», — отметил министр.

В беседе Секерский также сообщил, что Министерство сельского хозяйства разрабатывает вопрос субсидий на производство различной продукции. Уже в марте следует ожидать субсидии на кукурузу, топливо и выплаты за засуху. «Мы ведём переговоры с министром финансов относительно уровня поддержки производителей зерна и относительно закупки удобрений», — подчеркнул он.

Министр не исключает, что предстоящий протест фермеров может парализовать страну, но одновременно он подчёркивает, что понимает их крайне тяжёлое положение. По его словам, в целом правительство не поддерживает протесты, но на этот раз фермеры организовали их во имя благого дела.



«Мне лично не нравится форма блокад, но фермеры по всей Европе это делают, это законно, и их надо понять. Суть заключается в том, чтобы фермеры не только осуществляли блокаду, но и информировали о сложной ситуации и привлекали к себе общественное внимание», — резюмировал он.