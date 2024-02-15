Скандалы: Артём Усс рассказал о «внезапном» побеге из-под ареста в Италии

Бизнесмен опроверг причастность его семьи к покупке «услуг по побегу» из-под домашнего ареста

Сын бывшего губернатора Красноярского края Александра Усса бизнесмен Артём Усс рассказал (бизнесмен передал через адвоката письменные ответы на вопросы РБК) о своем побеге из-под домашнего ареста в Италии в марте 2023 года.

Усс утверждает, что побег случился «абсолютно внезапно для него». «Я бизнесмен, а не герой бондианы. У меня первое образование юридическое, и я видел единственную возможность защищать себя в суде и готовился к длительной и, возможно, многолетней борьбе. Кроме того, явная политизированность преследования и слабая аргументация обвинения также внушали оптимизм мне и моим адвокатам. В тот день у меня была с ними продолжительная встреча, так как предстоял следующий этап — кассация в Верховном суде Рима, а на следующий день планировалась встреча с российским консулом. До возможной экстрадиции в США были еще долгие месяцы. Были слухи, что меня якобы попытаются незаконно вернуть в тюрьму для оказания давления, однако я им, конечно, не верил», — рассказывает бизнесмен.

Он отмечает, что в итальянской части интернета гуляют «теории заговора о русских шпионах и олигархах, видео, ток-шоу и шутливые мемы в стиле песни о волшебнике и его голубом вертолете». А свои ощущения перед побегом описывает так: «Вы сами представьте себе: во время новой холодной войны решиться на побег, находясь в самом центре Европы без авиасообщения с Россией в юрисдикции НАТО, наполненной американскими правоохранителями. Утром слышать учебные взлеты истребителей, подвергаться проверкам карабинеров иногда до восьми раз днем и ночью, которые, аналогично США, вправе открывать огонь на поражение. Это любого адекватного человека демотивирует».

Усс называет «смехотворными» заявления, что «услуги по побегу» были оплачены его семьей. «Что касается истинных организаторов или участия государственных спецслужб, я не буду комментировать домыслы, поскольку и так публично было сказано достаточно. Когда власти США повсеместно применяют соответствующие методы в интересах своих граждан, это считается оправданным, они даже гордо фильмы об этом снимают. Почему тогда Россия не вправе зеркально отвечать, если сочтет нужным?» — говорит он.

Кирилл Сироткин

Оригинал материала: “РБК”