Делаем ставку на белое и платье-карандаш миди: десять стильных образов в преддверии весны для женщин старше 50 лет

Скоро наступит весна и сейчас самое время позаботиться об обновлении своего гардероба. В этом году в моде множество самых различных вариантов нарядов, именно поэтому женщины старше 50 лет смогут легко составить для себя стильные и эффектные образы. Вот несколько отличных идей, которые стоит взять себе на вооружение.

Тотал-вайт

Белый является базовым цветом, но часто мы его используем только в ограниченном количестве. В этом году стоит использовать стиль тотал-вайт, чтобы создать просто потрясающий и действительно роскошный образ. Вместе с белыми нарядами стоит также комбинировать и аксессуары этого цвета.

Оригинальные костюмы

Костюмы всегда остаются актуальным и модным решением, независимо от сезона. Они помогут выглядеть элегантно в любом случае. В этом году в моде модели с принтом, например в клетку. Также отлично будут смотреться костюмы с оригинальным дизайном, выходящим за рамки классических брюк и пиджака.

Платье-карандаш миди

Наряды с силуэтом “карандаш” в этом году снова в моде. Это один из самых лучших и эффектных способов подчеркнуть свой силуэт и сделать его более изящным. Платье помогает выгодно подчеркнуть фигуру. Завершить создаваемый образ можно при помощи туфель, которые могут быть как на каблуках, так и на плоском ходу.

Сочетание красного и коричневого

Это цветовое сочетание, которое в последнее время набирает огромную популярность. Красный является самым настоящим трендом 2024 года. Вместе с коричневым он выглядит потрясающе, роскошно и очень ярко. Это хорошая альтернатива черно-белому образу.

Винтажная кожаная байкерская куртка

С прошлого года этот предмет гардероба является самым настоящим трендом, и он будет продолжать пользоваться огромной популярностью в этом году.

Винтажную кожаную байкерскую куртку можно легко вписать как в повседневный, так и в вечерний образ, комбинируя ее с платьем-комбинацией и туфлями на высоких каблуках.

“Тихая роскошь”

Это простой наряд, который при этом выглядит очень элегантно и роскошно. Это самый настоящий тренд этого года, который выбирают для себя знаменитости.

Деним

Полностью джинсовый наряд является отличным решением, которое подойдет для совершенно любой ситуации. Самое главное – выбирать однотонные наряды и чтобы они хорошо сочетались между собой. Дополнить образ можно стильными аксессуарами.

Животные принты

Леопардовые принты снова вернулись в моду, и они будут оставаться актуальными еще длительное время. Интересно смотрятся брюки, а также пальто с таким узором.

Блестки

Пайетки и блестки являются отличным стилистическим решением, которое помогает сделать создаваемый образ просто потрясающим.

Это отличный вариант не только для праздничного мероприятия, но также и для повседневного образа. Блестящую одежду можно комбинировать с более простыми нарядами, например с повседневной футболкой или курткой-бомбером.

Туфли на небольшом каблуке

Огромные шпильки больше неактуальны. Сейчас в моде туфли на невысоком каблуке. Они помогают придать создаваемому образу элегантность и изысканность.