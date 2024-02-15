Мнение: Оставьте прибавочную стоимость капиталисту

В комментариях снова пошли разговоры о прибавочной стоимости, которую якобы несправедливо забирает себе капиталист. Логика такая — если ты много заработал, так значит ты вор.

Допустим, капиталист Хватов производит ухокруты за 1000 рублей, а продаёт за 1500 рублей. «Прибавочную стоимость» в 500 рублей он кладёт себе в карман. Злодейство с точки зрения коммунистов, Хватова осуждают за эксплуатацию рабочих, он «наварился» на «эксплуатации» чужого труда.

Допустим теперь, что капиталист Глупов производит ухокруты за 1500 рублей, а продаёт за те же 1500 рублей. Работа на заводе организована плохо, ухокруты получаются дорогими, так что прибавочной стоимости нет вовсе. С точки зрения коммунистов Глупов — молодец, редкий порядочный капиталист, побольше бы таких в стране.

Наконец, предположим, что капиталист Сладколапов делает ухокруты за 2000 рублей и продаёт за 1500 рублей, в убыток. Прибавочная стоимость выходит отрицательной, и математическая логика подсказывает, что убытки надо раскидать по рабочим завода, чтобы каждый из них в день зарплаты сдавал в кассу деньги, а не получал их. На практике, однако, математическая логика тут неприменима, так как коммунизм — дорога с односторонним движением. Вся суть коммунистической идеологии заключается в том, чтобы коммунист забирал чужие деньги, но никогда и ни при каких обстоятельствах не отдавал свои.

Это утверждение проверяется элементарно: предложите коммунисту освободиться от власти буржуев, скинуться с товарищами по 3 миллиона рублей, открыть небольшое производство и забирать вожделенную прибавочную стоимость себе, в партийную кассу. Коммунист перестанет следить за вашей мыслью на слове «скинуться». Как только речь заходит о том, чтобы потратить свои (а не чужие) деньги, коммуниста поражает временная глухота.

Так вот: переложить убытки на тех, кто требует делиться прибавочной стоимостью, Сладколапов не может. Поэтому ему приходится компенсировать свою бесхозяйственность двумя способами:

1. Снижать зарплату рабочим до уровня, на котором можно ещё нанять любителей выпить, лентяев и неумех.

2. Дружить с государством, ища предлоги для выбивания дотаций из бюджета.

Сладколапов нередко ходит с красным значком на лацкане пиджака, кладёт две гвоздики под памятник Сталину и повышает голос на совещаниях с местными чиновниками, требуя дать ему деньги на сохранение 5 тысяч рабочих мест. Это называется «крепкий хозяйственник».

Несложно заметить, что борьба против прибавочной стоимости оборачивается борьбой против тех, кто умеет работать. Посмотрим на землекопа. Себестоимость труда землекопа составляет 6 тысяч рублей в месяц — этих денег достаточно, чтобы оплатить тёплые нары в рабочей казарме и трёхразовое питание из перловки и макарон. На практике, однако, средний землекоп получает не 6, а 60 тысяч рублей в месяц, и, следовательно, его прибавочная стоимость составляет 54 тысячи рублей. Как и положено карикатурному буржую, землекоп тратит лишние деньги на излишества и роскошь — на мясо, на новый смартфон, на зарубежный отпуск раз в год.

В чём заключается принципиальная разница между буржуем, который управляет заводом, и землекопом, который управляет лопатой? Почему буржую коммунисты отказывают в праве забрать прибавочную стоимость, тогда как заработок землекопа считают честным?

Ответа можно придумать три.

Ответ первый: потому что землекоп работает руками, а буржуй головой. Тогда получается, что коммунисты против тех, кто умеет думать.

Ответ второй: потому что землекоп работает по 8 часов в день, а буржуй — 4 часа в месяц. Тогда получается, что коммунисты против тех, кто умеет экономить время и делать свою работу быстро.

Ответ третий: потому что землекоп получает 60 тысяч, а буржуй — 6 миллионов. Тогда получается, что коммунисты против тех, кто умеет хорошо работать, создавая для общества максимум ценностей, за которые оно готово платить.

Впрочем, если развить мысль Маркса, получится, что и землекоп-то тоже не без греха: он эксплуатирует лопату, вместо того чтобы копать руками… Обратите внимание: у коммунистов нет никаких претензий к тем, кто выкопал за месяц слишком маленькую яму. У них есть претензии только к тем, кто сделал это неправильным способом. Это чисто религиозный подход.

Поручим Хватову и Глупову вырыть по котловану. Предположим, что использовать экскаватор на этих работах нельзя: в неизвестном месте проложен важный кабель, так что надо действовать лопатами, чтобы случайно его не перебить.

Хватов закупает отличные лопаты, пригоняет уютную бытовку, организует горячее питание и нанимает опытного бригадира, который задаёт правильный темп работ. Котлован вырыт за месяц, землекопы получили по 100 тысяч рублей на руки и, довольные, поехали на другой объект. Хватов — подлый эксплуататор, так как он положил 500 тысяч рублей себе в карман.

Глупов находит ржавый хлам вместо лопат, бытовкой и питанием не заморачивается, а за ходом работ следит лично, приезжая раз в день на 15 минут, чтобы покричать с края котлована на рабочих. Котлован готов через три месяца. Рабочие получают по 40 тысяч рублей в месяц, а Глупов не забирает себе вообще ничего: сколько денег от заказчика получил, всё рабочим и раздал.

Дальше мы наблюдаем диалог:

Хватов: вот ваши 100 тысяч, уважаемый землекоп, спасибо за ударный труд.

Землекоп: спасибо, господин буржуй, мой телефон вы знаете, звоните ещё.

Коммунист: еретики! Не смейте! Землекоп, тебя эксплуатируют! Сожги эти грязные 100 тысяч рублей и иди работать к Глупову за 40 тысяч!

Чем недоволен коммунист? Почему получать 100 тысяч у буржуя Хватова хуже, чем получать 40 тысяч у неумехи Глупова? Потому что в этой схеме есть две категории пострадавших.

1. Маркс и Энгельс плачут в своём котле, наблюдая, как пролетарий сотрудничает с буржуем, вместо того чтобы воевать с ним.

2. Коммунист ходит неприкаянным, хотя мог бы иметь должность и маузер, быть уважаемым человеком, распределять продовольственные наборы и талоны на дефицит.

Про вторую категорию пострадавших коммунисты стараются вслух не говорить, так что им остаётся только апеллировать к своим идолам. «Землекоп не должен работать на буржуя, даже если буржуй платит больше, так как это мерзость пред лицом немецких бородачей».

Подведу итог

Оставьте прибавочную стоимость капиталисту: это в конечном итоге выгодно не только ему, но и всем. Если не верите мне, то отодвиньте в сторону левацких блогеров, в жизни не поднимавших ничего тяжелее пакета с дешёвым пивом из Пятёрочки. Спросите пролетариат, что они выберут: эксплуатироваться у буржуя, зарабатывая нормальные деньги, или мариноваться за копейки в артели «Напрасный труд», получая вместо достойной зарплаты косноязычные пересказы мутных мест из «Капитала» Маркса.