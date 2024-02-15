 

На вас вся надежда: министр науки и высшего образования попросил редакцию ИА Панорама «навести порядок» в Институте философии РАН

15.02.2024, 15:33, Разное
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Совет директоров ИА «Панорама» принял решение удовлетворить ходатайство министра науки и высшего образования Российской Федерации Валерия Фалькова о назначении сотрудника старейшего отечественного СМИ главой Института философии РАН.

В своём прошении глава Минобрнауки сетует, что последние годы Академия наук деградировала и срочно нуждается в «коренном переломе и перестройке».

«От всей души прошу командировать хоть на полгода одного из ваших авторов, иначе участь российской науки будет крайне печальна. Только «Панорама» может спасти отечественную философию, на вас вся надежда», – пишет Фальков.

Учитывая социальную значимость РАН и сложную внешнеполитическую обстановку, руководства ИА «Панорамы» приняло решение направить в Институт философии одного из своих журналистов. В ближайшее время приказ о его назначении и присвоении звания профессора и титула академика будет опубликован на официальном сайте Минобрнауки.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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