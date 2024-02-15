Скандалы: Намыл миллиарды

Сообщник братьев Магомедовых получил 8 лет

Симоновский райсуд столицы 14 февраля приговорил к восьми годам колонии строгого режима Заурбека Сахтуева — бывшего заместителя гендиректора компании, которая занималась созданием намывной территории в районе Крестовского острова в Санкт-Петербурге. «Интекс» входила в группу компаний «Сумма», принадлежавшую братьям Зиявудину и Магомеду Магомедовым, осужденным ранее на длительные сроки за хищение более 11 млрд рублей и создание организованного преступного сообщества. Сахтуеву, как и Магомедовым, предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере и участии в ОПС.

Завербованный бизнесмен

Восемь лет колонии строгого режима и штраф в 1 млн рублей — такой приговор 14 февраля вынес Симоновский суд Москвы Заурбеку Сахтуеву. Бывший заместитель гендиректора компании «Интекс» обвинялся в мошенничестве в особо крупном размере и участии в преступном сообществе. Также суд удовлетворил иск Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга к Сахтуеву на сумму более 2,1 млрд рублей. В ходе прений сторон гособвинение просило для Сахтуева 15,5 лет лишения свободы.

«Одним из эпизодов преступной деятельности является хищение более 2,1 млрд рублей бюджетных средств при выполнении ООО «Интекс», заместителем генерального директора которого являлся Сахтуев, работ по созданию искусственного земельного участка в районе территории Крестовского острова с разработкой рабочей документации для нужд Санкт-Петербурга», — сообщали в Генпрокуратуре.

Дело по этому эпизоду возбудили еще в марте 2018 года. В августе 2019-го в качестве обвиняемого к нему привлекли Сахтуева, однако он скрылся от правоохранителей и был объявлен в розыск.

Его уголовное преследование стало результатом расследования 13 дел в отношении бывших владельцев группы компаний «Сумма» Зиявудина и Магомеда Магомедовых. По данным следствия, братья через своих доверенных лиц вовлекали бизнесменов в преступное сообщество, а те в свою очередь заключали крупные контракты с государством и похищали выделенные средства. Хищения происходили в 2010–2016 годах, ущерб превысил 11 млрд рублей. Обвинение полагает, что всего в преступное сообщество входило более 15 участников, одним из которых и был Сахтуев.

Поиски бизнесмена заняли более года, и в сентябре 2020 года его задержали в Кабардино-Балкарии. Сахтуев вину не признал, его адвокаты настаивают, что он исполнял свои должностные обязанности, а контракт в итоге был выполнен.

Схема хищения средств при строительстве объектов по госконтрактам широко распространена. Обычно доказать растрату удается только после возникновения чрезвычайных происшествий, рассказал в «Известиям» адвокат Вадим Багатурия.

— Для совершения экономических преступлений стройка — идеальный вариант. Закопать в землю, залить бетоном и скрыть можно всё что угодно, — считает эксперт. — Необходимо исходить из того, что сметы работ всегда завышаются, так как в них включаются определенные риски. Также на каждом этапе могут происходить хищения — любой подрядчик, субподрядчик или даже прораб может не залить достаточное количество бетона или не заложить необходимые материалы. Самое очевидное, когда это может вскрыться, — техногенная катастрофа или чрезвычайное происшествие.

Адвокат также напомнил, что при возникновении подозрений в хищении выделенных на строительство средств обязательно проводятся комплексные экспертизы, и только на их основании дело направляется в суд.

«Сумма» Магомедовых

В декабре 2022 года Мещанский суд столицы приговорил основателя группы компаний «Сумма» Зиявудина Магомедова и экс-сенатора Магомеда Магомедова к 19 и 18 годам колонии строгого режима соответственно.

Коллегия из трех судей пришла к выводу, что Магомедовы и еще четверо фигурантов дела использовали выделенные по госконтрактам средства не по назначению и перечисляли их подконтрольным фирмам, входящим в «Сумму».

Помимо братьев, на скамье подсудимых были глава «Интекса» Артур Максидов, бывший директор АО «Объединенная зерновая компания» Сергей Поляков, экс-начальник департамента экономической безопасности Роман Грибанов, а также гендиректор предприятия «Энергия-М» Юрий Петров. Суд назначил им от семи до 12 лет колонии. Кроме того, были частично удовлетворены иски потерпевших — с подсудимых взыскали 3,6 млрд рублей.

После приговора защита фигурантов обжаловала решение суда, и в 2023 году Мосгорсуд снизил на полгода сроки наказания Магомедовым. А Грибанова и Петрова вовсе освободили от наказания в связи с истечением сроков давности и зачетом срока, проведенного в СИЗО.

Главные эпизоды хищения средств преступным сообществом, возглавляемым Магомедовыми, были связаны со строительством железной дороги Кызыл — Курагино, стадиона «Арена Балтика» в Калининграде к чемпионату мира по футболу 2018 года, аэропорта Храброво, а также автомобильной дороги «Чуйский тракт».

В качестве обеспечительных мер суд арестовал имущество, активы и денежные средства фигурантов на общую сумму более 45 млрд рублей. Также по требованию Генпрокуратуры суд конфисковал $750 млн, принадлежавших братьям.

Дело Магомедовых стало одним из самых громких уголовных процессов о создании ОПС, возбужденных в отношении бизнесменов. Последнее время суды всё чаще исключают такой состав преступления из обвинения, но следствие продолжает его вменять, руководствуясь принципом «проси больше, получишь меньше», считает адвокат Станислав Жигалов.

— Статья об организации и участии в преступном сообществе традиционно вменяется следствием на стадии предварительного расследования, но в суде это не доводится до ума. Если отдельные эпизоды, такие как группа лиц, удается доказать, то в случае с ОПС дело обстоит намного сложнее, — рассказал «Известиям» эксперт.

По его словам, среди прочего гособвинению необходимо представить в суде убедительные доказательства постоянства преступных связей, четкой иерархии, а также того, что сообщество было организовано именно с целью совершения преступлений, а не для законной коммерческой деятельности.

Сейчас на свободе остаются еще двое фигурантов дела Магомедовых — бизнесмен Давид Каплан и экс-гендиректор компании «Глобалэлектросервис» Эльдар Нагаплов. Именно они, как полагают правоохранители, занимались вербовкой предпринимателей в ОПС. Сейчас Каплан и Нагаплов находятся в международном розыске.

Станислав Кучушев

Оригинал материала: “Известия”