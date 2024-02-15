Скандалы: То взлет, то посадка

Кто получит бизнес «короля госконтрактов» Бориса Шпигеля?

11 лет строгого режима получил бизнесмен Борис Шпигель, который десятилетиями снабжал лекарствами не один российский регион. Жизненный путь бывшего сенатора впечатляет. Кем только не был Борис Шпигель — фармацевтическим королем провинции, продюсером и тестем Николая Баскова, и вот теперь — тюрьма.

После 3 лет разбирательств, 640 томов уголовного дела о банальной взятке еще одному региональному чиновнику получил свой приговор «король госзаказа» Борис Шпигель. Сейчас многие высказались и о самом бизнесмене, и о его фармацевтической империи, и семейной проекте «Николай Басков», однако нельзя не отдать должное предпринимателю: он не получил свое состояние, как олигархи 90-х, на нечестных залоговых аукционах, и не из рук влиятельных друзей, как это было в 2000-е. Свою хоть небольшую, но империю, он построил сам. Теперь государство обвиняет Шпигеля в том, что он действовал в соответствие с правила игры в российском государстве.

Откуда появился Борис Шпигель

Знающие Шпигеля люди считают бизнесмена личностью уникальной и неоднозначной. Говорят, что дома он ходил в тапках, на одном из которых было написано «всегда», а на другом «прав».

Выпускник Каменец-Подольского пединститута по специальности «учитель истории» всегда чувствовал дух времени и шел за ним. Член КПСС и ответработник в горкоме ВЛКСМ в украинском городе Хмельницкий в 22 года — чем не достижение в советской карьере. Но уже 10 лет спустя Шпигель появился в Москве в Госдуме и стал помощником бывшего спикера Геннадия Селезнева.

С 1990 года у Шпигеля уже была компания «Биотек», которая ни шатко ни валко продавала лекарства аптекам, одна в то время Борис Шпигель головой ушел в публичную жизнь и в 1999 году стал сначала зампредом минипартии «Возрождение», а потом и зампредом созданного Геннадием Селезневым такого же мало влиявшего на власть движения «Россия».

10 лет Шпигель заседал в Совете Федерации от Пензенской области, пока в 2013 году после скандала с делом о педофилии в далеком 1980-м место в верхней палате парламента пришлось оставить «по собственному желанию». От документов, опубликованных в блоге небезизвестной Кристины Потупчик, предпринимателю удалось откреститься, но карьере государственного деятеля Шпигеля пришел конец.

Борис Шпигель и Николай Басков

Еще один публичный проект Бориса Шпигеля — певец Николай Басков. Бизнесмен начал помогать будущему зятю еще за 2 года до свадьбы с его дочерью Светланой. Шпигель создал продюсерский центр и продвигал талантливого юношу — помогал деньгами, делал ему паблисити. Владелец и генеральный продюсер компании «Мегаполь» Валерий Белоцерковский так описывал эту ситуацию:

«Несмотря на несомненный и безусловный Колин талант, без Бориной помощи ему было бы сложно пробиться. Как известно, талантам надо помогать, это бездарности пробьются сами. Шпигель когда-то приглашал меня работать с Басковым, но я отказался, потому что это была, скажем так, не моя стилистика. Стал бы Басков звездой без помощи Шпигеля?.. Нам не дано знать, что было бы, если бы…»

После развода со Светланой Шпигель запретил Баскову встречаться с внуком.

Бизнес на госзаказах

Пензенская область всегда была «родной гаванью» для компаний семьи Шпигеля. Согласно СПАРКу, с 2015 по 2022 годы областной онкодиспансер заключил с ними 746 контрактов на 2,1 миллиарда рублей. Компания жены Бориса Шпигеля Евгении много лет была поставщиком Пензенского областного клинического центра специализированных видов медпомощи, и областного центра общественного здоровья и профилактики, и Минздрава области. Всего за эти годы бюджет области перевел Шпигелям 1 миллиард 649 миллионов рублей.

Шпигель обеспечивал лекарствами все Поволжье и даже Крым. Любопытно, что даже после посадки компании семьи «Интермедфарм» заключил в Крыму 20 контрактов на почти 50 миллионов рублей, а «Биотек» — на 26,5 миллионов.

Компания «Биотек» давно работает на фармацевтическом рынке, но в число 3 самых крупных по госпоставкам вошла в 2020 году на ковиде. Только на 2020 год она поставила противоковидных препаратов на 74 миллиарда рублей, обойдя на повороте «повелителя Арбидола», главы «Фармстандарт» Виктора Харитонина.

Только с посадкой взлет «Биотека» был прерван.

Вечный больной

Борис Шпигель очень опасался за свое здоровье. С 2003 года его постоянно сопровождала бригада врачей. После ареста предприниматель сказал: «Я не жилец».

— Я дважды перенес клиническую смерть. Ко мне в 2003 году прикрепили медиков, которые следили за состоянием здоровья. Потом, когда я уже стал предпринимателем, то сам нанял медиков для сопровождения. Они не раз спасали от смерти. Доктора сейчас около ИВС, их не пускают, — рассказал сам Шпигель МК о своей ситуации.

В СИЗО ему оставили аппарат искусственного дыхания, без которого он не может спать. Несколько раз за время следствия Шпигеля отвозили в больницу. За время нахождения в тюрьме Борис Шпигель еще больше поправился и с трудом передвигается. Однако суд оставил предпринимателя в заключении.

Кому нужен бизнес Шпигеля

Как говорят инсайдеры, после оглашения приговора Шпигелю битва кредиторов за наследство предпринимателя разгорелась с новой силой. В реестре кредиторов «Биотека» уже несколько десятков компаний, а сумма требований дошла до 2,5 миллиардов рублей. Долю от пирога Шпигеля хотят получить «Промомед», банк «Санкт-Петербург», российская «дочка» компании Johnson & Johnson, «Фармстандарт»…

Главный вопрос — сколько денег останется в компании после того, как государство в лице генпрокуратуры заберет свои 450 миллионов рублей.

Даже из тюрьмы Борис Шпигель беспокоится о судьбе своего детища и взывает к бизнес-партнерам продолжить сотрудничество. Но они хотят получить свои деньги, не дожидаясь осуществления «долгосрочных перспектив».

Борис Шпигель все еще надеется сохранить часть своих активов, находясь в тюрьме, ведь закон этого не запрещает. Тем более, что у семьи есть много недвижимости как в России, так и за ее пределами.

У семьи и адвокатов есть сомнения, что 70-летний Шпигель выйдет из тюрьмы, но пока он держится. Если приговор вступит в силу, то до УДО ему остаются 2,5 года.

Елена Петрова

Оригинал материала: “Новые Известия”