Байдена можно считать самым непригодным кандидатом для переизбрания со времён Рузвельта, предупреждают эксперты

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Как показывает история, в случае серьёзной болезни американских лидеров Белый дом зачастую прибегает ко лжи, чтобы до последнего скрывать это от избирателей. И ситуация с Джо Байденом вызывает серьёзные опасения на этот счёт, предупреждает в статье для New York Post писатель Ричард Лоури. По его мнению, Байден является самым непригодным кандидатом на президентский пост со времён Франклина Рузвельта, который скончался спустя менее трёх месяцев после очередной инаугурации. Это не значит, что и Байдену грозит такая же участь, но очень важно помнить об уроках истории, подчёркивает автор.



AP

Перефразируя Уинстона Черчилля, можно сказать, что ближайшее окружение президента США уверено: глава исполнительной власти настолько ценен для всего общества, что его должен защищать телохранитель в виде лжи. И как показывает история, в случае серьёзной болезни американских лидеров Белый дом довольно часто прибегает ко лжи, чтобы до последнего скрывать это от избирателей, отмечает в статье для New York Post Ричард Лоури — американский писатель и главный редактор издания National Review.

Именно поэтому американская общественность не знала правды о состоянии Вудро Вильсона после того, как он перенёс инсульт, или о масштабах проблем со здоровьем у Джона Кеннеди. Тяжёлое состояние Франклина Делано Рузвельта также скрывалось от общественности, когда он баллотировался на четвёртый президентский срок. В итоге вновь избранный президент США умер в 1945 году спустя всего 82 дня после инаугурации, напоминает автор.

По его мнению, ситуация с нынешним президентом Джо Байденом, относительно здоровья которого также возникает масса вопросов, напоминает об этих исторических примерах. Учитывая эти обстоятельства, Байдена можно считать самым непригодным кандидатом для переизбрания на президентский пост со времён Рузвельта, подчёркивает Лоури. Однако мало кто из врачей, пользующихся доверием президента, будет готов рассказать о его проблемах со здоровьем.

Между тем, уже к началу 1944 года Рузвельту поставили опасный для жизни диагноз «острой застойной сердечной недостаточности», а осматривающий его врач назвал состояние его здоровья просто «ужасным». Тем не менее осенью того же года Белый дом официально заявил, что здоровье президента «совершенно в порядке» и нарушения органических функций абсолютно отсутствуют, напоминает автор.

Журналисты также стали называть просочившиеся ранее сообщения о болезни Рузвельта «кампанией страха» и усердно это опровергать, стремясь опозорить любого, кто критиковал официальную версию. «Некоторые люди настолько ненавидят президента, что это желание порождает у них мысль о том, что его здоровье серьёзно подорвано», — эти заявления того времени звучат крайне современно, подчёривается в статье.

Конечно, политические союзники всегда будут выполнять свой долг. Окружающие Рузвельта люди очень боялись его смерти, но никто этого не показывал. В то время как сам он тоже совершенно не собирался сообщать об этом избирателям, выступив с заявлением о том, что «истерические обвинения в последнюю минуту или сенсационные разоблачения фабрикуются в попытке вызвать панику среди людей в день выборов».

Возможно, Рузвельту больше, чем кому-либо другому, можно было бы простить этот обман, поскольку вполне понятно, что после завершения Второй мировой войны он мог считать себя незаменимым человеком, отмечает автор. И всё же то, насколько безответственно он относился к необходимости передать власть преемнику, было крайне неразумно, подчёркивается в статье.

По словам Гарри Трумэна, которому пришлось взять на себя управление страной после того, как Рузвельт умер в апреле 1945 года от кровоизлияния в мозг, он был совершенно к этому не подготовлен. Поскольку ни действующий президент, ни сотрудники его администрации даже во время болезни Рузвельта не предприняли никаких усилий, чтобы заранее познакомить Трумэна с текущими международными отношениями и внутренними проблемами страны.

Проблема здесь заключается в том, что у действующей администрации никогда не будет подходящего или удобного момента, чтобы можно было честно рассказать о серьёзных проблемах со здоровьем любого американского лидера — поскольку в любом случае это лишь навредит его имиджу и пойдёт на пользу противникам, поясняется в статье.

Примечательно, что в самом начале президентского срока Байдена некоторые его сторонники с надеждой сравнивали его с Рузвельтом, напоминает автор. Однако похоже, что сейчас такое сравнение ещё больше приходит на ум. Это абсолютно не означает, конечно же, что и Байдена обязательно постигнет похожая участь после выборов 2024 года. Но делая свой выбор, американцы обязательно должны помнить и об уроках истории 80-летней давности, заключает Лоури.