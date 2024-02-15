Мнение: О большой прослушке… Как т-щ майор следит за блогерами «Живого Журнала»?

Начну с неприятной правды. Мы все, пишущие и комментирующие в ЖЖ, «под колпаком». Нет, не у Мюллера. У товарища майора, что гораздо хуже. И он следит за каждым, чьи посты попадают в Топ ЖиЖи, в режиме 24/7. На каждого при этом есть своя «папочка».

В прошлом году мне лично пришлось с этим столкнуться. Несколько десятков раз приходили требования от «Роскомнадзора» удалить запрещённый контент. Причём не в заметках, а в комментариях к ним. Иногда это были относительно свежие посты, только что из Топа. Иногда — старые, но с относительно свежими комментариями «ципсы».

Вы знаете мою принципиальную позицию: я не тру каменты. Ни свои, ни тем более чужие (бот AntiEBN — не в счёт). Но тут особый случай. И в битве между принципиальностью и законностью последняя выходит неизменным победителем.

Но как же РКН узнаёт о таких делах в блоге? В этом ему помогает аппаратно-программный комплекс «Демон Лапласа», который автоматически мониторит социальные сети — ВК, ОК и ЖЖ в том числе. В 2015 году его разработкой занялся российский программист-активист Евгений Венедиктов. Созданная им Система не просто вела поиск в публикациях по ключевым словам в соцсетях, но и собирала аналитику — влияние того или иного автора, круг его связей, активность, характер публикаций.

В 2017 году её стали закупать госорганы. В 2018-м ею заинтересовались правоохранители. К настоящему времени вышла уже третья полномасштабная версия «Демона Лапласа». И сейчас она стоит на вооружении практически во всех республиканских и областных главках МВД России. А в некоторых регионах спустилась и на уровни райотделов.

Кому-то может показаться, что это — чисто «распилочный» проект. Ну, автоматизировал программист-активист поиск по соцсетям, прикрутил к нему немножко простейшей аналитики, да и стал сбывать, по сути, скрипт за немаленькие #деньги. Но это не так или не совсем так.

По слухам, операм из центров «Э» Демон пришёлся очень даже по вкусу. Мониторинг «нежелательного» контента ведёт круглосуточно, особо активных выявляет сам, устанавливает город и связи. Ну а дальше — дело оперативной техники: закрепить факт публикации, получить заключение эксперта, отправить запрос админам. И «палка», то есть, возбужденное уголовное дело, как с куста. Главное, «привязать» подозреваемого по IP к аккаунту. В итоге, методика применения «Демона Лапласа» была закреплена официально на уровне ведомства.

Всё всё поняли? Предупреждён — значит, вооружён.

Будете фильтровать базар и контент?

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