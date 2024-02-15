«В штабе писарем отсиделся»: ветеран СС Ярослав Гунька отверг обвинения в причастности к геноциду

98-летний ветеран СС Ярослав Гунька, который полгода назад попал в центр скандала в Канаде, выступил с заявлением о своей полной невиновности в военных преступлениях. Бывший ветеран СС подчеркнул, что его служба носила исключительно гуманитарный характер и обвинил российский МИД в дискредитации его имени.

Ярослав Гунька прибыл в МИД Канады, где был встречен аплодисментами работников ведомства, чтобы сделать публичное заявление о своем участии во Второй мировой войне. Бывший эсэсовец появился перед телекамерами в инвалидном кресле и прочитал текст с листа, переданного ему министром иностранных дел Мелани Жоли.

«Я в штабе писарем служил, там и отсиделся всю войну. Имел ли я дело с евреями? Несколько раз я подвозил их, но извоз – не преступление. Россия строит обвинения на основании кучки бумажек, но при этом у неё нет ни одного живого свидетеля!» — заявил ветеран.

Пожилой человек намерен добиться юридической справедливости – он уже обратился в Европейский суд по правам человека с иском о защите чести и достоинства, а также пригрозил не сдаваться без боя, если за ним придут. По словам Гуньки, его рука ещё тверда и трофейный ТТ всегда рядом.

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