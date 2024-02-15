Мнение: О перевёртыше… Ещё один расхотел «побеждать русских»?

Одни люди в историю входят, другие в неё вляпываются.

Вот этот американец — именно что вляпался своим неосторожным языком. Ну и украинцы ему «помогли», конечно. Кто то же из них смонтировал его слова из двух разных кусочков беседы в Офисе президента Украины. Так, что в итоге он попал в некрасивую историю фразой «Русские умирают. Мы, США, ещё никогда не вкладывали #деньги так удачно».

Но кто бы мог подумать, что сейчас, когда Киеву важен каждый голос в напряжённой борьбе за американские #финансы, именно этот «инвестор»… соскочит с темы.

Американский сенатор от Южной Каролины, республиканец Линдси Грэм, долгое время поддерживающий выделение военной помощи Киеву и придерживающийся антироссийской позиции, переменил своё отношение. На днях в Сенате он проголосовал против выделения пакета помощи Украине размером в 60 млрд долл., о чём сообщила газета Washington Post. По её данным, столь радикальный поворот случился под влиянием экс-президента #США Дональда Трампа, рассчитывающего вернуться в Белый дом.

Газета отмечает со ссылкой на источники, что риторика Линдси Грэма по поводу помощи Украине изменилась после встречи с Дональдом Трампом на его вилле во Флориде в середине января. По данным издания, перемены в поведении сенатора породили слухи, что он может стремиться занять пост в администрации Трампа в случае его переизбрания. Другие слухи связывают такой кульбит с общими настроениями в Республиканской партии касательно Украины.

Большинство её членов сейчас резко против новых ассигнований на вооружения для ВСУ. И это объясняется не только логикой предвыборной борьбы, когда нужно торпедировать все инициативы демократов, но и провальными результатами предыдущих двух лет «инвестиций». Хотя Киев сумел устоять в ходе первой волны российского натиска, дальнейший ход военной кампании скорее разочаровал спонсоров. Сотни миллиардов долларов просто «сгорели» под Работино и Ореховым, причём в ходе «контрнаступа» ВСУ больше утратили территорий, чем взяли под контроль. И теперь вынужденно перешли к позиционной обороне, требующей всё новых и новых поставок оружия без каких бы то ни было шансов на прорыв. При этом #Украина останется «содержанкой» для Запада и в первую очередь для США, если не соскочат, ещё долгие годы.

Может, американцам с самого начала надо было инвестировать во что-то другое?

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