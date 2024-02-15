 

Тревожный сигнал для Украины — РФ в опасениях европейцев ушла на задний план

15.02.2024, 8:30, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Жители стран G7 перестали считать Россию крупнейшей угрозой, намного сильнее переживая из-за миграции, терроризма, изменения климата и кибератак, пишет The European Conservative со ссылкой на новый доклад, выпущенный накануне Мюнхенской конференции. По мнению изданию, подобная смена настроений должна вызывать тревогу у Киева, дальнейшая поддержка которого Западом находится под большим вопросом.


AP

Доклад, подготовленный для Мюнхенской конференции по безопасности, показывает изменение умонастроений  в странах «Большой семёрки». Их жители больше не считают Россию крупнейшей угрозой, намного сильнее переживая из-за миграции, терроризма, изменения климата и кибератак, пишет The European Conservative.   

Радикальный исламский экстремизм вызывает наибольшее беспокойство среди французов. Немцев пугает массовая миграция, и это совсем не удивляет с учётом того, что нынешнее и предыдущее правительства не смогли обуздать поток переселенцев  из Северной Африки и с Ближнего Востока, отмечает издание.

Кроме того, согласно исследованию, в G7 также растёт беспокойство относительно Ирана. Примечательно, что США и Китай называют главной проблемой хакерские атаки, в то время как обе страны воспринимают друг друга как третью по величине угрозу безопасности, подчёркивается в статье.

В то же время доклад показывает, что почти все показатели, связанные с украинским конфликтом, включая использование ядерного оружия и перебои с энергоснабжением, пошли вниз. Это может стать тревожным сигналом для Киева, который не смог добиться какого-либо прогресса в наступлении, а Америка и Европа, похоже, теряют интерес к его дальнейшей поддержке, считает The European Conservative.


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