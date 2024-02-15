 

В Китае создали первое в мире микроволновое оружие на основе двигателя Стирлинга

15.02.2024, 7:01, Разное
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Команда ученых из Китая создала первый в мире высокомощный микроволновый излучатель на основе двигателя Стирлинга. Это новое устройство может стать эффективным оружием в борьбе с летательными аппаратами.

Ключевыми элементами нового излучателя являются четыре компактных двигателя Стирлинга и инновационная сверхпроводящая лента для охлаждения узлов устройства. Благодаря этим технологиям удалось снизить энергопотребление на 80% по сравнению с традиционными методами. Кроме того, устройство способно работать непрерывно в течение четырех часов. Этот прорыв открывает новые возможности в области разработки энергоэффективных и компактных устройств.

Одна из самых важных характеристик созданного устройства – его мощность. Китайский высокомощный излучатель способен производить магнитное поле силой в четыре тесла. Это составляет чуть менее половины от силы магнитного поля Большого адронного коллайдера и в 68 тысяч раз сильнее магнитного поля Земли. Такая мощность позволяет использовать устройство для подавления дронов, военных самолетов и даже спутников.

Одной из главных проблем, с которыми ранее сталкивались подобные устройства, были их большие размеры и высокое энергопотребление. Однако, благодаря усилиям китайских ученых, эти недостатки были преодолены. Размеры установки были значительно уменьшены, что позволяет генерировать боевое излучение даже во время перевозки на грузовом автомобиле.

Лидер команды разработчиков Сюй Цэ подчеркнул важность данного прорыва и его потенциальные возможности в области военной технологии. Он отметил, что до сих пор подобные устройства страдали от чрезмерного энергопотребления и больших размеров, но теперь эти проблемы были успешно решены.


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