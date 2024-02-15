ЮНЕСКО: два года войны нанесли сферам культуры и туризма Украины ущерб в 3,5 млрд долларов

Эксперты ООН, ЮНЕСКО, Всемирного банка и Европейской комиссии оценили общую стоимость ущерба, нанесенного культурной и туристической отраслям Украины за два года с начала полномасштабного вторжения.

Сумма составляет почти 3,5 миллиарда долларов. Согласно авторам отчета, опубликованного в преддверии второй годовщины вторжения, на восстановление потребуется почти девять миллиардов долларов в течение следующих десяти лет. Год назад ущерб оценивался в 2,6 млрд долларов. То есть, общий показатель вырос на 40 процентов за год.

Эта оценка охватывает в общей сложности 4 779 культурных и туристических объектов, которые, по сообщениям украинских властей, были повреждены. В перечень включены объекты и здания, представляющие ценность для наследия (2,41 млрд долларов), произведения искусства, коллекции и их хранилища (161 млн долларов), здания мастерских (262 млн долларов), а также туристические достопримечательности (650 млн долларов). Больше всего пострадала Харьковская область, на которую пришлось почти 25 процентов задокументированного ущерба, далее следуют Донецкая область (14,7 процентов) и Одесская область (7,6 процентов).

За минувший год секторы культуры и туризма потеряли около 16,6 млрд долларов в виде неполученных доходов. Более половины этих потерь – 10,6 млрд долларов – пришлось на Киев, в основном из-за сокращения числа туристов и проблем, с которыми сталкиваются представители творческих специальностей.

По данным ЮНЕСКО, в период с 2024 по 2033 год в усилия по восстановлению и реконструкции необходимо будет вложить почти 9 миллиардов долларов. За год эта сумма увеличилась на 30 процентов.

Кроме того, координатор по гуманитарным вопросам в Украине Дениз Браун выступила с заявлением, в котором она осудила удары, нанесенные минувшей ночью по городу Селидово в Донецкой области. В результате обстрела были повреждены жилые дома, больница и другая гражданская инфраструктура.

Браун сказала, что она была потрясена сообщениями о том, что в числе жертв оказались беременная женщина и мать с ребенком.

По ее словам, персоналу больницы пришлось посреди ночи эвакуировать пациентов, причем во второй раз за несколько месяцев – в ноябре прошлого года от ударов пострадало то же учреждение.

Представительница ООН отметила, что нападения на медицинские учреждения запрещены международным гуманитарным правом. Она назвала недопустимым тот факт, что гражданские лица, обращающиеся за медицинской помощью из-за болезней и травм, сталкиваются с еще большим насилием.

Браун сообщила, что гуманитарные организации мобилизовали усилия по поддержке жителей Селидово. В частности, они помогают перевозить пациентов в близлежащие больницы и предоставляют материалы для экстренного ремонта.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила 28 атак на медицинскую инфраструктуру Украины в 2024 году, в результате которых по всей стране пострадали пациенты и медицинский персонал, а также здания больниц и транспортные средства.