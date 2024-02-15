Мнение: Путин и клуб Белых Дженльменов

Мой френд в ФБ, простой американский художник (тезка Путина) Романовский, очень интересно мыслящий человек, набросал свои мысли по поводу, не побоюсь этого слова, “текущей геополитической ситуации”. Как правильно твердил в своей книге современный гуру Нассим Талеб, зачастую для правильных выводов избыточная информация только вредит; для точного понимания надо не знать больше, а лучше мыслить. Поэтому независимых мыслителей я очень люблю. Я, собственно, сам независимый мыслитель. Поэтому – читаем мысли Романовского.

“ПРО КОНЦЕПЦИЮ АРЕСТОВИЧА

Алексей Арестович проникся интервью, взятом Такером Карлсеном у Владимира Путина. И сам дал интервью, тоже на два часа.

Я промотал экзистенциональную болтовню, благо в ролике помечены нужные главы, и уловил из остального следующее:

1. С точки зрения Путина (согласно Арестовичу):

НАТО плюнуло ему в морду бессчетное количество раз. Арестович (говорит Арестович) обиделся бы гораздо раньше.

Договор подписывали с Елициным: ни дюйма на восток. Никаких расширений. Несмотря на это (говорит Путин, и он это говорит в интервью, подтверждаю, я слушал целиком) было аж пять волн этих расширений, именно на восток.

Когда Путин был назначен президентом РФ, а второй срок Билла Клинтона был на излёте, Путин попросился в НАТО. Клинтон сказал – «интересная идея, обсудим, передам ответ». Обсудили. Передали. Ответ был – нет.

Во время администрации Буша-младшего на какой-то стрелке сошлись – Путин и представители Буша, в том числе Кондолиза Райс (интересный персонаж, кстати говоря, любит барокко, не любит романтиков, Чайковский её сильно нервирует – так сказала). Путин предложил сотрудничать, вместе делать противоракетную оборону. Команда Буша проявила интерес, сказала, что обсудит и передаст ответ. Обсудили. Ответ был – нет.

(В связи с этим у Путина возник вопрос (во время интервью) – кто на самом деле правит Америкой, с кем официальные представители правления всё это обсуждают).

Тогда Путин, прямо по Зощенко, «затаил в душе некоторую грубость».

Он очень хотел в клуб «белых джентльменов». А его рассматривают как индейца. Что бы он ни сделал.

И вот происками американских спецслужб устраиваются эти самые майданы, и начинается пиздёж по поводу вступления Украины в НАТО. Это значит – американские базы с ракетами и солдатами прямо под Киевом.

И Путин решил давать пизды. Чтобы это дело остановить. Очень долго шёл (говорит Арестович) к этому решению, поскольку по гороскопу (говорит Арестович) Путин – весы, и серьёзные решения принимает долго и тяжело.

Из троих основных заправил и участников (говорит Арестович), т.е. Путина, Зеленского, и Байдена – Путин единственный (говорит Арестович), который НЕ ХОЧЕТ воевать дальше.

В понимании Путина (говорит Арестович) никакого украинского народа не существует. «Они все» – русские. Деление искусственное. Поэтому Путин (говорит Арестович) видит «всё это» как гражданскую войну. И ему поперёк глотки убийство русских русскими. Он готов, и всегда был готов, к переговорам.

Зеленский (говорит Арестович) тоже был готов к переговорам. Но приехал Борис Джонсон и велел переговоров не вести.

Переговоры (говорит Арестович) будут вестись таким образом: стамбульские соглашения плюс четыре территории в пользу РФ. Хотя возможны варианты, и Путин вполне может пойти на уступки, вплоть до совместного курирования Крыма. Но ежели Зеленский будет тянуть резину, то в дальнейшем Путин может потребовать больше, чем Стамбул и четыре территории.

2. С точки зрения Зеленского (говорит Арестович):

Байден темнит. В смысле, администрация Байдена. Сам Байден [говорю я, В.Р.] темнить не может в данный исторический момент, это ни для кого не секрет.

К примеру. Южная граница США открыта нараспашку, мигранты вялят миллионами. Байден в речах своих телепромптных говорит, что ему нужно провести билль, закон, что нужно обсуждение и согласие Конгресса. Что, разумеется, пустяки, поскольку достаточно одного президентского указа, чтобы перекрыть границу намертво. За один день. [Это правда. В.Р.] А потом обсуждать.

По этому же принципу (говорит Арестович): есть такие специальные ракеты дальнего действия, 300 километров, что ли, весьма эффективные. Локхид-Мартин. Администрация Байдена обещает, но не даёт. Пятьсот таких ракет.

Если выпустить пятьсот таких ракет (говорит Арестович) по всей той ху…, которую армия РФ соорудила на украинских территориях, ни о каком наступлении со стороны РФ речи не будет в ближайшие десять лет.

Но Байден (говорит Арестович) обещает, но не даёт, тянет резину.

3. С точки зрения Байдена (его администрации) (добавляю я, и, видимо, подразумевает Арестович): чем дольше открыта южная граница США, чем дольше длится повальная инфляция, чем дольше продолжается конфликт на Украине, тем лучше. Почему – (говорит Арестович) – не очень понятно.

Мне вот тоже не очень понятно. Какие такие конкретные цели преследует нынешнее правление США, борющееся с собственным населением. Я каждый день охуеваю от этого, право слово.

Чего не понимает до конца (или не желает понимать) Арестович:

Вы лично, дорогой россиянин … украинец … американец … поляк … израильтянин … палестинец … во всём этом не участвуете. То есть, участвуете – в отдельных случаях – в роли пушечного мяса, не более. Это не ваша игра. Вас не спрашивают. Референдумы не проводят.

Вас не спрашивают. Ваши личные (ничтожные и шкурные, вовсе не возвышенные, разумеется) интересы НИКОГО из участников не интересуют. Разве что абстрактно, типа «как-то нехорошо получилось в данном случае».

Эти люди (которые наверху) очень любят пришедшее из мушкетерского семнадцатого века выражение, приписываемое Королю-Солнце: «Государство – это я».

Отмеченное в пьесе русским драматургом Михаилом Булгаковым: «Франция перед вами, месье де Мольер. Она ест цыплёнка и не беспокоится».

Владимир Путин обеспокоен «судьбами России» весьма отдалённо. Цель Путина была и есть – чтобы ЕГО ЛИЧНО приняли в клуб белых джентльменов. Тем же был обеспокоен, к примеру, Александр Первый, и он своего добился – поучаствовав в нескольких анти-наполеоновских коолициях и положив сотни тысяч жизней русских людей во имя этой цели. Без всякой на то выгоды для страны и ее (сраного, в его понимании) населения.

Зеленский – не знаю. Он пришел в большую политику вчера, а до этого развлекал публику кривлянием и был сам – плоть от плоти этой публики, она ему не чужда, и никогда не будет чужда, в этом его недостаток как члена элиты. Его в клуб белых джентльменов не возьмут никогда – он об этом прекрасно осведомлён. Что бы он ни предпринимал.

Байден целых полвека (без преувеличений) «работает» в правлении. Команда его, частично набранная из людей простых, ужасно обрадовалась, когда стала командой – наконец-то можно смотреть на всех свысока и не общаться ежедень с плебеями, не ездить, блядь, в метро. В клуб их, может, и не примут, но своим положением они намерены пользоваться по полной программе – пока ситуация позволяет.

Борис Джонсон – ну, в общем, всё тоже самое. И он-то как раз – полноправный член клуба. Его иногда используют, как младшего коллегу, в роли мальчика на побегушках. Что не отменяет.

Но к ВАМ, дорогой россиянин … украинец … и так далее … ВСЁ ЭТО отношения не имеет. Это высшие, элитные шахматы. Если вы думаете, что какие-то части элиты блюдут какие-то … типа национальные … интересы – надежды эти смело можете засунуть себе в жопу. От вас требуется (если подходите возрастом и полом) – умирать «за идею». И только. Остальное – не ваше собачье дело. А верить будете в то, во что вам велят.

Ну, Арестович этого не говорит, потому что сам не до конца это осмыслил. Его тоже не возьмут ни в какие элитные клубы – не знаю, питает ли он в этом направлении какие-то надежды.

Также, Арестович высказал наивное предположение, что Такер Карлсон – человек Трампа. И что именно Трамп «заслал» Карлсона на «переговоры», завуалированные, с Путиным. И Путин сказал то, что хотелось слышать Трампу. И если Трампа всё-таки выберут еще раз, и ему, Трампу, удастся каким-то образом обойти все подтасовки, всё жульничество, весь скандальный беспрецедентный мухлёж, то – будет очень даже интересно и, главное – спокойнее. Трамп ведь сказал, что остановит конфликт на Украине за один день. Путин был в этом плане скромнее – за две недели. Зеленский, в отличие, написал под диктовку Джонсона эдикт о запрещении дуэлей (зачеркнуто) – соответствующий декрет. Чтобы ни-ни.

Тут у меня есть возражения.

Во-первых, Карлсон не любит Трампа, причём очень не любит. Карлсон – выходец из богатой семьи, далеко не первое поколение (хоть и не аристократия), и Трамп с его точки зрения – нувориш, из грязи в князи. Т.е. выскочка. Но, будучи объективным, Карлсон говорит, что в данный исторический момент Трамп – лучше. Чем кто? Чем все. Это печально, говорит Карлсон, но это так. И его, Трампа, действительно травили, и он, Трамп, действительно ни в чём из того, за что его таскают по судам, не виноват.

Во-вторых, Карлсон с некоторых пор стал очень независимый. И ему это на руку. И денег у него достаточно, чтобы «не принадлежать никому».

В третьих, Карлсон – человек в некоторой, небольшой но явственной, степени наивный – как все выходцы из давно и прочно богатых семей. К тому ж дислексик. Трамп слишком умён, и слишком хорошо разбирается в людях, чтобы ТАКОГО человека делать своим посыльным.

В четвертых, никакие политические новости я никогда не смотрел и не слушал – до того момента, когда Трамп подал заявку. Баллотировался. Стало интересно.

И именно тогда, или вскоре после этого, мне начал нравится Такер Карлсон.

И Карлсон, и Трамп – патриоты Америки. Настоящие, а не на словах. С неприязнью относящиеся к правящей тусовке, как и положено любым патриотам в любую эпоху.

Возможны ли нынче патриоты где-то вне Америки с НЕЗАВИСИМЫМ мнением?

Не знаю. Но всё может быть (ВЛАДИМИР РОМАНОВСКИЙ)

Хорошо сказал! Хотя вопросы задает, конечно, очень наивные и простые.