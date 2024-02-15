Мнение: Борьба за несуществование

Похоже, сейчас разворачивается маленький смешной скандальчик в непонятно почему еще существующей «партии» ЛДПР. Эта «партия» с самого начала и до самого конца была именным проектом Жириновского, ассоциировалась только с ним и управлялась им единолично. После его смерти она, конечно, должна была тут же исчезнуть, поскольку потеряла разом и свой символ, и свое лицо, и собственные «мозги», и сам смысл своего существования. Однако, поскольку мы живем в Зазеркалье, ничего подобного, разумеется, не произошло. Более того, новоявленный «лидер» «партии» как ни в чем ни бывало пошел на «выборы» президента РФ, нимало не смущаясь, что подавляющая часть населения бедовой РФ не знает его фамилию, и уж совсем никто и никогда не узнает его в лицо. «Человек-невидимка».

Всё это, понятно, условность. Какая разница, кто какое займет «место» на «выборах» после Нацлидера, кто будет вторым, а кто четвертым? Хотя, тут я вспоминаю старый советский еще анекдот про казенных поэтов. Стоят, значит, советские поэты в очереди в кассу в Литфонде, за содержанием. А поскольку очередь двигается медленно, поэты начинают спорить, потом толкаться, а потом и громко выяснять отношения – кто из них более маститый, у кого больше издано поэтических сборников, у кого больше талант, а кто вообще бездарь и «вас тут не стояло». Чуть не до драки. При этом, как водится, ни про одного из них широкая публика не имеет ни малейшего понятия, кто такие – никто не знает.

За сценкой наблюдают известный своим остроумием Михаил Светлов и известный литературный критик. Критик, ухмыляясь, говорит Светлову:

– И чего они так петушатся? Ведь их же всех в литературе не существует.

А Светлов отвечает:

– Да, но посмотрите, какая меж ними идет борьба за несуществование!

Вот и на «выборах» – та же история. Никто не хочет быть четвертым, все хотят быть «вторыми», пусть даже Первому нарисуют 80%, а «второму» 8.

В общем, в штабе кандидата Слуцкого скандал: оттуда внезапно уволили главного лдпр-политтехнолога и взяли другого. В сжавшемся до совсем уж жалкой кучки политтехнологическом «сообществе» по этому поводу шухер и непонятки: как так? Почему сняли? Из АП приказали? За что? С чего так поспешно?! Не поздновато ли – до «выборов» всего месяц?!

Пишут: «выдающийся политтехнолог Полосин (убей не знаю, кто это такой – С.) уже приступил к работе и регулярно появляется в предвыборном штабе Слуцкого. По словам источника, с приходом технолога кампания сразу начала меняться: «Сделана ставка на массовое размещение билбордов, а также использование по максимуму фамилии Жириновского. Это уже от Полосина».

Другой источник, близкий к руководству ЛДПР, говорит, что в целом билборды планировали сделать и до этого, но «сроки просрали, а Полосин дал пенделя, и стали размещать». При этом изначально авторы кампании не собирались использовать образ Жириновского…

Впрочем, два собеседника в ЛДПР говорят, что у Слуцкого уже возник конфликт с Полосиным, пусть «пока небольшой». Причина, по их словам, в том, что Полосин захотел провести социологические исследования…»

Что же случилось на самом деле? Ответ очевиден. Все деньги, которые изначально предназначались на кампанию, скорее всего без затей украли (кто-нибудь в январе-феврале наблюдал рекламу Слуцкого? Я тоже нет). В АП забеспокоились, спустили собак на Слуцкого, приказали кампанию «оживлять». А как ее оживлять, без денег-то? Слуцкий, понятно, не нашел ничего лучшего, как поменять команду – хотя за месяц до выборов в федеральной (!) кампании это, конечно, мертвому припарки. Пришел (или прислали) «кризисный менеджер» некто Полосин, и (в чем основная хохма) первым делом приказал «размещать везде фотки с покойником» (беспроигрышное решение), а вторым захотел… проводить исследования!

Я сам всегда любил проводить исследования, что греха таить, это вообще мой конек. Но – за месяц до выборов?! Ай да Полосин! Да там все, я гляжу, опытные политтехнологи!

Лепота, в общем. Борьба за несуществование идет полным ходом. Чего переполошилась «апэшка» – тоже понятно. Раньше все-таки Жирик исправно выполнял важнейшую функцию для Кремля – нагонял на выборы явку. Своих 5-10% «люблю Жирика, он прикольный» из пьющей части населения всегда приводил на участки, придавая тем самым легитимности и представительности общей картине. А тут Слуцкий – ни рыба ни мясо, да еще и кампанию не ведет… Саботажник!

Надо делать ставки – кто ж кого «сделает» – Харитонов Слуцкого или Слуцкий Харитонова? А может, всех обойдет на повороте «темная лошадка» Даванков?! Надо устроить тотализатор!

Явка – это теперь единственная головная боль Кремля.