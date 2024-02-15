Рупор кремлевской пропаганды: Единственное, о чем можно сожалеть

Единственное, о чем можно сожалеть, что Россия не начала активных действий на Украине раньше (с) Путин

Собственно, тут могу лишь напомнить свою статью 10-летней давности https://colonelcassad.livejournal.com/1618496.html где подобное развитие событий вполне себе прогнозировалось.

Написано было еще до Минска-1 и Минска-2.

СВО и новая Холодная война с Западом вынудили признать допущенную ошибку с потерей времени на Украинском направлении. Надеюсь это послужит хорошей прививкой от попыток организовать Минск-3.

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