 

Рупор кремлевской пропаганды: Новый президент Индонезии

15.02.2024, 1:48, Разное
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Новым президентом Индонезии стал министр обороны страны Прабово Субианто. Президентом стал с 3-го раза. До этого 2 раза на выборах пролетал.

Известен как сторонник расширения военных возможностей Индонезии и проведения самостоятельной политики. Критиковался за прагматичный подход в отношениях с Китаем (не заинтересован втягиваться в конфликт с китайцами в качестве младшего сателлита США), а также за предложения мирно урегулировать войну на Украине путем размещения миротворцев на линии фронта и проведения референдумов в регионах вышедших из состава Украины, за что его активно поносила шайка Зеленского.

Со стороны США обвинялся в подтасовках выборов, коррупции, авторитаризме, похищениях людей во время диктатуры Сухарто. Тем не менее, американские компании активно участвуют в борьбе за потенциальные военные контракты по перевооружению индонезийских вооруженных сил. Байки про демократию это для лохов, продажи оружия – для взрослых дядей.

Для нас Субианто это удобный вариант. Он выступает против политики санкций, стоит на позиции многовекторности (равные отношения с США, Китаем, Россией и ЕС), а сам Субианто среди своих политических ориентиров числит Ататюрка. Соответственно, в отношениях с Индонезией у нас по идее должно быть все ровно и далее.

Источник: Colonel Cassad


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