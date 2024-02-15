Мнение: Парадокс Несмияна

Мой любимый блогер, как все знают – это неистовый Анатолий Несмиян, бывший Эль-Мюрид. Любо-дорого смотреть, как он день за днем, буквально 24/7, не делая перерывов ни в выходные, ни в праздники, клеймит ненавистный всякому честному человеку режим, не спуская негодяям ни одной ошибки и не поддаваясь ни на какие ухищрения путинского агитпропа. Никакой наивности, никакого расслабления: Несмиян всегда зрит в корень, и даже под мягкой оберткой путинских посулов всегда может разглядеть ядовитое содержание. Словом, молодец.

Однако и на солнце есть пятна, и на старуху бывает проруха. Забавно наблюдать, что в определенных случаях нашему проницательному и непреклонному блогеру все же изменяет вся его проницательность, и он становится оптимистичен и доверчив как ребенок. Это происходит, едва только заходит речь о происходящем в экономике Европы. Причем ведь – нельзя сказать, что слово “Европа” в принципе лишает нашего Мюрида рассудка; нет, когда речь шла о всеобщем ковидном помутнении (в котором, как ни крути, Европа играла ведущую роль) – Несмиян ни на секунду не поддался европейским заплачкам о “страшной эпидемии” и “необходимости масок, локдаунов и насильной вакцинации”. “Эпидемию” Несмиян клеймил и разоблачал той же железной рукой, что и любые путинские проделки, и слово “Европа” имело над ним не больше власти, чем словосочетание “Единая Россия”.

Но, если заходит речь о европейской экономике – туши свет. Железный воин вдруг плывет, течет, расплывается в бессмысленной мечтательной улыбке. Уж сколько раз я это за ним замечаю, и всякий раз – с веселым удивлением. Почему-то неулыбчивому в целом Несмияну очень хочется верить в некую запредельную, фантастическую разумность европейских бюрократов из ЕС, которые якобы всё, что ни делают – всё делают просчитав последствия на 10 ходов вперед и исключительно ради грядущего расцвета и процветания всего ЕС. И если даже что-то НА ВИД идет “не так” – растут цены, падает уровень жизни, повышается безработица, закрываются предприятия и целые отрасли экономики – всё ерунда! (по Несмияну) “Это даже хорошо, что сейчас им (европейцам) плохо!” – повторяет он с абсолютно железным оптимизмом, которым в отношении РФ даже Соловьев совокупно с Киселевым не смогут похвастаться.

Если б он так же железобетонно мог в ХПП (Хитрый План Путина) верить! Его должны были бы взять на канал “Россия” с тройным окладом Соловьева.

Вот из свеженького с его канала – про кризис в Германии. Буквально видишь эти горящие глаза комиссара-фанатика – “Через 4 года здесь будет город-сад!”

Несмиян: “Германия, безусловно, может создать условия для снижения цены на электроэнергию”. Газовый кризис завершился, цены на энергоносители находятся на вполне приемлемом уровне. Но политика власти проводится вполне сознательно на удержание высоких цен на электроэнергию.

Этим стимулируется ускоренный вывод промышленных мощностей из страны в регионы с низкой стоимостью энергии. Сегодня три основных направления вывода германской промышленности: это Индия, Пакистан и Латинская Америка. Соответственно, в самой Германии готовится новая инфраструктура под новую экономику с настолько высокой добавленной стоимостью, что цена энергии в ней будет иметь не определяющее значение”.

О как. “Но шепот громче голода, он кроет капель спад”. Такой святой ВЕРЫ (кою, безусловно, мы не сможем найти даже в Иерусалиме) полно в его канале. В Германии растут цены на электроэнергию, беспримерная инфляция, начало явного экономического спада – о котором впрямую уже пишет Блумберг; достаточно очевидно, что это есть результат целенаправленной политики – заклятые друзья Германии, США и Англия, специально вышибли из-под драгоценного союзника табуретку-Россию, и теперь вполне закономерно Германия начинает задыхаться. Почему же валяющуюся на полу расколотую табуретку-РФ Несмиян видит прекрасно и совершенно безжалостно описывает, а дрыгающую в воздухе ногами Германию почему-то упорно воспринимает в виде ангела, летящего к звездам?!

Я абсолютно далек от того, чтобы заподозрить Анатолия в каких-то корыстных мотивах. Я вообще считаю его типичным бессеребренником, который пишет то, что пишет, только потому, что считает это правильным и нужным. Обычно такие люди в принципе неспособны написать что-то “под заказ” – просто потому, что у них и не получится: не они управляют пером, а перо – ими.

Однако – аберрация налицо. Святая вера в непогрешимую Европу, “которая совершает энергетический переход”, настолько сильна в нашем непримиримом критике отечественных безобразий, что она просто блокирует в нем всякий иной (более простой) взгляд на происходящие в ЕС события (если они не касаются ковида). Я склонен винить в этом потребность в психологическом балансе, в некой компенсации трезвости восприятия собственной страны пребывания – где, как известно, всегда сбываются самые худшие ожидания. Как пел Булат Окуджава: “Мне нужно на кого-нибудь молиться”. Всем нужно хоть на кого-нибудь молиться – иначе мир вокруг предстает совсем уж мрачным и бесприютным вместилищем скорбей. Несмиян хочет молиться на Европу – что ж, не такой плохой выбор. Не Китай, по крайней мере.

А вот Арестович давеча порадовал трезвостью оценки как раз в отношении Европы. “Это, – сказал он у Латыниной, – уже труп. Европа умерла. Мы все ее любили, но она умерла”.

С Арестовичем отрадней, вроде в кои-то веки перед нами человек не склонный к обольщениям: он без устали кроет в самых крутых выражениях ридну Украину, безнадежно машет рукой, когда речь заходит о США, вот и Европа у него уже умерла и говорить о ней бесполезно…

Но закон компенсации работает и в его случае (увы, все мы люди). Трудно не заметить, что свой свет в окне и Арестович тоже нашел: его голос слегка дрожит, а в глазах появляется мечтательная дымка, когда у него речь заходит… о России.

Круг таким образом замкнулся. Блин, что ты будешь делать…