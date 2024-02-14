 

Мнение: Смелые планы

14.02.2024, 23:35, Разное
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РИА НОВОСТИ, 14 февраля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал журналистам, что спецоперация может продолжаться дольше, чем планировали изначально

Вон оно что. То есть изначально планировали как раз на 2 года – типа в феврале 2022 начнем, в феврале 2024 закончим; но что-то пошло не так. Интересно, что. Наверно, триллиона баксов на вооружения не хватило. Ищут еще триллион.

Источник: Размышления вольного социолога


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