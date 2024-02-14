Мнение: Смелые планы

РИА НОВОСТИ, 14 февраля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал журналистам, что спецоперация может продолжаться дольше, чем планировали изначально

Вон оно что. То есть изначально планировали как раз на 2 года – типа в феврале 2022 начнем, в феврале 2024 закончим; но что-то пошло не так. Интересно, что. Наверно, триллиона баксов на вооружения не хватило. Ищут еще триллион.