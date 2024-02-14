Мнение: О нежной дружбе Ленина с немцами и австрийцами

1. К вопросу о поддержке большевиков и прочих революционеров немцами во время Первой мировой войны. Многие документы немецкого МИД и немецкого Генерального Штаба прямо или косвенно говорят, что Германия радовала Ленина деньгами и помогала ему свергать власть в России иными способами. Собственно, было бы странно, если бы воюющая Германия не использовала властолюбивого и влиятельного космополита в своих интересах (ссылка):



Сообщение от 21 апреля 1917 года из Генерального штаба в МИД Берлина: «…Прибытие Ленина в Россию удалось. Он работает в соответствии с нашими планами…»

«Ставка Верховного главнокомандования, 21 апреля 1917 года. К. советник посольства министерству иностранных дел. № 551. Высшее военное командование передаёт следующее сообщение секции политики Генерального штаба в Берлине: Штайнвакс телеграфирует из Стокгольма 17 апреля 1917 года: “Въезд Ленина в Россию удался. Он работает полностью по нашему желанию. Отсюда негодование стокгольмских социал-демократов Антанты. Платтен был возвращён англичанами на границе, что стало здесь большой сенсацией. “Платтен – признанный швейцарский социалистический вождь, который вел русских революционеров их Швейцарии через Германию в Стокгольм и сам хотел оттуда поехать в Петроград. Подпись. Грюнау.»

10 августа 1918 г. немецкий посол в Копенгагене с тревогой телеграфирует в Берлин о том, что русские эмигрантские газеты уже опубликовали тайну о Гельфанде-Парвусе как посреднике между немецким правительством и Лениным

«Совершенно секретно! Русская газета “Речь” от 20 июля опубликовала сообщение, что два германских офицера Генерального штаба по фамилии Шидики и Люберс сообщили русскому лейтенанту Ермоленко, что Ленин — германский агент. В качестве германских агентов посредниками между большевиками и кайзеровским правительством выступали Яков Фюрстенберг и д-р Гельфанд (Парвус). Было бы очень желательно сначала установить, существуют ли в действительности немецкие офицеры Генерального штаба Шидики и Люберс и, если возможно, категорически опровергнуть сообщение “Речи”. “Речь” сообщает также, согласно телеграмме из Копенгагена, что немецкий социал-демократический депутат рейхстага Хааза высказался в беседе с русским журналистами о том, что Гельфанд является посредником между кайзеровским правительством и русскими большевиками и перевёл им деньги. Прошу телеграфных указаний. Рантцау.»

Как бы доводя до абсурда все опровержения после разоблачения связи Берлин—Парвус—Ленин в июле-августе 1917 г., госсекретарь германского МИДа генерал Людендорф напоминает в телеграмме Верховному военному командованию от 29 сентября 1917 г. о том, что успех последних операций на Восточном фронте «был поддержан интенсивной подрывной работой в России». Основное предложение: «движение большевиков никогда не смогло бы приобрести того размаха, который оно имеет сегодня (…), без нашей постоянно растущей поддержки…»

«Широко задуманные и успешно осуществлённые военные операции на Восточном фронте поддержаны подрывной работой в России. Мы приложили усилия к тому, чтобы способствовать националистически-сепаратистским устремлениям и мощно поддержать революционные элементы. Мы при этом действовали в полном единодушии с секцией политики в Берлине Генерального штаба действиющей армии (капитан Гюльсен). Наша совместная работа показала видимый успех. Движение большевиков без нашей постоянной поддержки никогда бы не приобрело того размера и не достигло бы того влияния, которым оно сегодня обладает. Налицо все признаки за его дальнейшее распространение. То же самое касается стремлений к независимости Украины и Финляндии (…) По недавно поступившим сюда сообщениям, положении в России таково, что краха страны с разорённой экономикой и большими усилиями поддерживаемой английскими агентами можно ожидать от любого дальнейшего более сильного потрясения… Ст.-секр.»

2. Мы любим смеяться над «полезными русскими», которые собираются где-нибудь в Польше на американские деньги, чтобы рисовать там карты расчленения России. Сейчас это скорее комические персонажи, так как последнее крупное сражение они проиграли ещё в 2012, в период протомайданов в Москве, и с тех пор влияние пятой колонны в нашей стране неуклонно падает.

Вместе с тем, как показывает история, американцы тратят деньги не совсем впустую: иногда «полезные русские» всё же захватывают власть. Цитирую из биографии Владимира Ленина эпизод с его арестом на австрийской территории. Обратите внимание на исторические рифмы (ссылка):



…Основанием для ареста [Ленина] послужил рапорт жандармского поста в Поронине. В рапорте сообщалось, что Ульяновых посещает много русских.

<…>

Из министерства внутренних дел 17 августа была направлена телеграмма департаменту полиции в Кракове. В ней говорилось, что депутаты Адлер и Диаманд сообщили в министерство, что арестованный Ульянов является решительным противником царизма и посвятил свою жизнь борьбе против него. Адлер и Диаманд ручаются, что Ульянов не является шпионом, а своей борьбой против царизма он завоевал европейскую известность. «Представляется, — указывалось в конце телеграммы, — что доктор Адлер и доктор Диаманд говорят правду».

На следующий день, 18 (5) августа, военная комендатура Кракова прекратила дело против Ульянова, поскольку не обнаружено оснований для предания его суду. Тогда же военный прокурор в Кракове отдал распоряжение в Новый Тарг о немедленном освобождении Ульянова. 6 (19) августа Ленина освободили.

Двенадцатидневное заключение в австрийской тюрьме на польской земле закончилось для Ленина благополучно в силу ряда обстоятельств. Решающим и основным явилась его безупречная репутация, непреклонная и последовательная борьба против самодержавия, завоеванный им огромный авторитет мыслителя и борца, отдавшего все силы, знания, жизнь делу освобождения угнетенных. Нет ничего удивительного, что на помощь Ленину пришли все его товарищи по партии, находившиеся тогда в Поронине, Закопане, Кракове, все деятели польской социал-демократии, а также ППС-левицы. Уважение к Ленину как противнику царизма, как борцу за социальное и национальное освобождение всех угнетенных было столь значительно, что в его защиту выступили даже деятели, стоявшие на противоположных ему позициях социал-патриотизма и оппортунизма…

3. Большевики, кстати, не были глупыми в медицинском смысле: они не ели стекло, не размазывали нечистоты по стенам и не испытывали иллюзий по поводу настоящих мотивов помогающих им немцев. Большевики отлично понимали, что действуют в интересах Германии и против России (ссылка):

Полпред РСФСР в Берлине секретно Чичерину и Ленину 28-29 июля 1918:

«Восточная политика Германии сводится, как вам известно, к тому, что создать из всей России, хотя бы на период войны, громадный резервуар, из которого [Германия] могла бы черпать сырьё, столь необходимое ей. Тактика, посредством которой осуществлялся на практике этот план, заключалась в том, чтобы, пользуясь нашими же лозунгами и классовой борьбой внутри России, отрывать от неё отдельные части, создавая «самостоятельные» республики, в которых Германия могла бы хозяйничать по-своему. Открытая война для этой цели не только не нужна, но и вредна, ибо разрушила бы иллюзию мира на востоке и испортила бы положение внутри Германии, а цель вполне осуществлялась и без этого при указанной выше тактике».