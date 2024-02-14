Мнение: Почему так жесток снег

Почетный иноагент Кашин – о “выступлении” Филиппа Киркорова в Горловке. Ухватил суть того, ЗАЧЕМ это делается:

“Одиозный эстрадный король, с испуганным лицом позирующий на руинах или поющий в каком-то госпитальном коридоре, не попадая в ноты — ну, какая у этого всего пропагандистская ценность? «Люблю песни Киркорова, и если он там, то и мне пора в военкомат»? — да нет же, и волна ответных отзывов, что, мол, не нужно нам на фронте твое кукареканье, она ведь как раз об этом — может быть, одни и те же специалисты по медийному планированию организовали и поездку Киркорова в Донбасс, и медийное ее обесценивание — в самом деле, вряд ли каким-то солдатам самим пришло бы в голову записывать и распространять антикиркоровские видео.

Значит, не для военной пропаганды это делается и не для боевого духа, а именно ради этого — ради жутковатой картинки в коридоре, ради испуганного (и при этом — настолько всем знакомого) лица, ради срывающегося голоса. Ради того, чтобы каждый уяснил, что если ломают даже таких людей с их миллионами, их виллами в Майами, связями, паспортами, славой — то тебя, юзернейм, если потребуется, мы не просто поломаем, а растопчем, в пыль, в грязь, звука не издашь, имени не останется” (КАШИН).

Да, власти гарантируют любому россиянину такой вот восторг самоуничижения и садомазохизма. “Любой каприз за ваши деньги (которые, впрочем, и так все у нас)”.