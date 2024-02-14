В Госдуме похвалили сдавшего экзамен по медицине «GigaChat-студента»

Россия стремится к развитию искусственного интеллекта в медицине, и это осознают как ведущие IT-компании, так и профессиональное сообщество. Об этом заявил депутат Госдумы Александр Якубовский.

Недавно GigaChat успешно сдал экзамен по направлению “Лечебное дело”, необходимый для получения квалификации “врач-лечебник”. Модель стала одной из первых в мире, которой удалось подобное.

“Сегодня важно, что в РФ существует потенциал развития технологий, включая искусственный интеллект, для улучшения сферы медицины и здравоохранения. Особенно радостно слышать о прорывах и эксклюзивных разработках”, – отметил Якубовский.

Депутат выразил готовность аплодировать участникам проекта и идеи создания GigaChat. “Конечно, мы понимаем, что GigaChat не заменит врача, но с развитием его возможностей со временем он сможет стать полезным помощником для медиков”, – добавил он.