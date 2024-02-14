Отечественные учёные изобрели дрель, которая способна сделать аудиоразъём в любом телефоне

Специалисты Института технологий Российской академии естественных наук представили уникальную разработку – дрель, способную сделать 3,5-миллиметровый аудиоразъём в любом телефоне.

Новинка создавалась на средства государственного гранта в размере 62 млн рублей.

Поскольку речь идёт о высокотехнологичном устройстве, не имеющем аналогов в мире, принцип его работы не раскрывается, равно как и его чертежи, фотографии или характеристики.

– С каждым годом растёт число жалоб на современные телефоны, лишённые производителями аудиоразъёмов из соображений экономии. Далеко не всем людям удобно выводить звук на динамики, а вставить штекер наушников попросту некуда, – поясняет главный конструктор проекта. – Поначалу мы хотели спроектировать современный смартфон с разъёмом 3,5 мм, но потом решили, что надо дать людям не рыбу, а удочку. Другими словами, мы разработали инструмент, который позволяет усовершенствовать любой существующий телефон, в том числе выпущенный за пределами России.

Планируется, что девайс будут приобретать не частные лица, а сервисные центры и ремонтные мастерские. Разработчики предупреждают: поскольку принцип работы дрели чрезвычайно инновационный и экспериментальный, нельзя гарантировать работоспособность телефона после её применения – это нюанс, неизбежный для передовых хайтек-разработок, к которому надо отнестись с пониманием.

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