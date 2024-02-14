 

Отечественные учёные изобрели дрель, которая способна сделать аудиоразъём в любом телефоне

14.02.2024, 19:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Специалисты Института технологий Российской академии естественных наук представили уникальную разработку – дрель, способную сделать 3,5-миллиметровый аудиоразъём в любом телефоне.

Новинка создавалась на средства государственного гранта в размере 62 млн рублей.

Поскольку речь идёт о высокотехнологичном устройстве, не имеющем аналогов в мире, принцип его работы не раскрывается, равно как и его чертежи, фотографии или характеристики.

– С каждым годом растёт число жалоб на современные телефоны, лишённые производителями аудиоразъёмов из соображений экономии. Далеко не всем людям удобно выводить звук на динамики, а вставить штекер наушников попросту некуда, – поясняет главный конструктор проекта. – Поначалу мы хотели спроектировать современный смартфон с разъёмом 3,5 мм, но потом решили, что надо дать людям не рыбу, а удочку. Другими словами, мы разработали инструмент, который позволяет усовершенствовать любой существующий телефон, в том числе выпущенный за пределами России.

Планируется, что девайс будут приобретать не частные лица, а сервисные центры и ремонтные мастерские. Разработчики предупреждают: поскольку принцип работы дрели чрезвычайно инновационный и экспериментальный, нельзя гарантировать работоспособность телефона после её применения – это нюанс, неизбежный для передовых хайтек-разработок, к которому надо отнестись с пониманием.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.02 / Терапевт Иванова: жареное мясо, чебуреки и пирожки содержат опасный канцероген

14.02 / Рупор кремлевской пропаганды: По ситуации в Авдеевке. 14.02.2024

14.02 / Подаренный смартфон может применяться дарителем для слежки

14.02 / Мнение: Пленники мании преодоления

14.02 / Мнение: О чувствах жены русского военного… Ненавидит ли она своих врагов?

14.02 / Басманный суд оставил в силе приговор римского прокуратора святому Валентину

14.02 / Компания SpaceX сведет с орбиты сто старых спутников Starlink

14.02 / Скандалы: «Ривьера» с дисконтом

14.02 / «Ъ»: в России могут возникнуть проблемы с заменой Apple Vision Pro в магазинах

14.02 / Скандалы: Министр Фальков ошибочно «вручил» Нобелевскую премию двум российским ученым

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика