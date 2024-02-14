 

Жареное мясо, чебуреки и пирожки содержат опасный канцероген

14.02.2024, 19:23, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Недавние исследования выявили опасность “румяной корочки” на блюдах, связанную с канцерогенным акриламидом пищевого происхождения. Об этом пояснила терапевт Виктория Иванова.

Канцерогенный соединитель образуется при обработке продуктов, таких как мясо и хлеб, при высоких температурах. Исследования показывают, что он может увеличить риск развития различных типов рака (рак груди, прямой кишки и желудка). Терапевт подчеркивает, что особенно опасны жареные продукты с корочкой, например, мясо, наггетсы, чебуреки и пирожки, где канцероген образуется в верхнем слое.

Врач-онколог Андрей Воробьев подтверждает канцерогенность “румяной корочки” и предупреждает о других потенциально опасных продуктах, включая обработанные мясные продукты, красное мясо, фаст-фуд, продукты с добавленным сахаром, алкоголь и продукты с консервантами и добавками.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.02 / Отечественные учёные изобрели дрель, которая способна сделать аудиоразъём в любом телефоне

14.02 / Рупор кремлевской пропаганды: По ситуации в Авдеевке. 14.02.2024

14.02 / Подаренный смартфон может применяться дарителем для слежки

14.02 / Мнение: Пленники мании преодоления

14.02 / Мнение: О чувствах жены русского военного… Ненавидит ли она своих врагов?

14.02 / Басманный суд оставил в силе приговор римского прокуратора святому Валентину

14.02 / Компания SpaceX сведет с орбиты сто старых спутников Starlink

14.02 / Скандалы: «Ривьера» с дисконтом

14.02 / «Ъ»: в России могут возникнуть проблемы с заменой Apple Vision Pro в магазинах

14.02 / Скандалы: Министр Фальков ошибочно «вручил» Нобелевскую премию двум российским ученым

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика