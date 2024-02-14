Жареное мясо, чебуреки и пирожки содержат опасный канцероген

Недавние исследования выявили опасность “румяной корочки” на блюдах, связанную с канцерогенным акриламидом пищевого происхождения. Об этом пояснила терапевт Виктория Иванова.

Канцерогенный соединитель образуется при обработке продуктов, таких как мясо и хлеб, при высоких температурах. Исследования показывают, что он может увеличить риск развития различных типов рака (рак груди, прямой кишки и желудка). Терапевт подчеркивает, что особенно опасны жареные продукты с корочкой, например, мясо, наггетсы, чебуреки и пирожки, где канцероген образуется в верхнем слое.

Врач-онколог Андрей Воробьев подтверждает канцерогенность “румяной корочки” и предупреждает о других потенциально опасных продуктах, включая обработанные мясные продукты, красное мясо, фаст-фуд, продукты с добавленным сахаром, алкоголь и продукты с консервантами и добавками.