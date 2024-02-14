Рупор кремлевской пропаганды: По ситуации в Авдеевке. 14.02.2024
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По ситуации в Авдеевке. 14.02.2024
1. На ряде участков установлен контроль над ключевой дорогой снабжения противника проходящей по Индустриальному проспекту.
Основной выход к трассе — к югу от ресторана "Бревно".
2. Противник также подтверждает утрату части позиций к югу от Авдеевского коксохима, включая автобазу, а также некоторых позиций к югу от места разрубания Авдеевки на 2 части.
3. ВС РФ также продолжают медленно продвигаться вдоль берега затопленного карьера, постепенно занимая жилую застройку частного сектора.
4.Оперативного окружения на текущий момент еще нет — Авдеевский коксохим сохраняет возможности снабжения.
Застрявшие в городе силы противника снабжаются через 2 второстепенные дороги из н.п. Орловка. По ним уже идет работа артиллерии и дронов, но о полном огневом контроле говорить рано.
Противник старается сохранить снабжение по ним.
5.В районе н.п. Степовое и Очеретино — без изменений, продолжаются позиционные бои.
Противник продолжает накопление сил к западу и северо-западу от городу для возможных контратак.
6.В районе ДФС — без изменений, как и в районе промки.
К западу от "Царской охоты" продолжаются позиционные бои.
К югу от "Царской охоты" поджали позиции противника в направлении "Чебурашки" и "Зенита".
Также идет давление со стороны н.п. Опытное, чтобы окружить "Зенит" и "Чебурашку". Противник признает потерю ряда позиций.
7. В н.п. Первомайское продолжаются бои в центре поселка.
Противник признает утрату некоторых позиций.
У н.п. Северное — без изменений.
8. Противник уже ввел в действие свой резерв в виде "Азова", которые уже несколько дней несет потери.
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Источник: Colonel Cassad
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