Рупор кремлевской пропаганды: По ситуации в Авдеевке. 14.02.2024

По ситуации в Авдеевке. 14.02.2024

1. На ряде участков установлен контроль над ключевой дорогой снабжения противника проходящей по Индустриальному проспекту.

Основной выход к трассе — к югу от ресторана "Бревно".

2. Противник также подтверждает утрату части позиций к югу от Авдеевского коксохима, включая автобазу, а также некоторых позиций к югу от места разрубания Авдеевки на 2 части.

3. ВС РФ также продолжают медленно продвигаться вдоль берега затопленного карьера, постепенно занимая жилую застройку частного сектора.

4.Оперативного окружения на текущий момент еще нет — Авдеевский коксохим сохраняет возможности снабжения.

Застрявшие в городе силы противника снабжаются через 2 второстепенные дороги из н.п. Орловка. По ним уже идет работа артиллерии и дронов, но о полном огневом контроле говорить рано.

Противник старается сохранить снабжение по ним.

5.В районе н.п. Степовое и Очеретино — без изменений, продолжаются позиционные бои.

Противник продолжает накопление сил к западу и северо-западу от городу для возможных контратак.

6.В районе ДФС — без изменений, как и в районе промки.

К западу от "Царской охоты" продолжаются позиционные бои.

К югу от "Царской охоты" поджали позиции противника в направлении "Чебурашки" и "Зенита".

Также идет давление со стороны н.п. Опытное, чтобы окружить "Зенит" и "Чебурашку". Противник признает потерю ряда позиций.

7. В н.п. Первомайское продолжаются бои в центре поселка.

Противник признает утрату некоторых позиций.

У н.п. Северное — без изменений.

8. Противник уже ввел в действие свой резерв в виде "Азова", которые уже несколько дней несет потери.

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