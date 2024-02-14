 

Подаренный смартфон может применяться дарителем для слежки

14.02.2024, 18:15, Разное
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Смартфоны, которые дарят, могут стать не только проявлением внимания, но и потенциальным инструментом для слежки. Об этом пишет Константин Плотников, бывший подполковник полиции и директор детективного агентства “Оперативно-сыскное бюро”.

По его словам, смартфон-двойник часто обладает аналогичным программным наполнением, как и оригинал. Это позволяет дарителю осуществлять слежку за получателем, перехватывая сообщения, просматривая файлы и отслеживая его местоположение.

Плотников советует быть бдительным: если есть подозрения, стоит обратиться к специалисту для проверки устройства или заменить его на новое. Кроме того, некоторые признаки могут указывать на действующую слежку, такие как внезапное уменьшение входящих звонков и SMS, а также параллельные сессии в Telegram и WhatsApp, которые можно закрыть через настройки сервисов.

Согласно уголовному кодексу РФ, незаконный сбор данных о частной жизни другого человека без его согласия влечет за собой серьезные наказания – от штрафов до лишения свободы. Под частной жизнью подразумевается все, что не связано с работой или службой человека и не подлежит государственному контролю.

Плотников приводит примеры случаев, когда люди пытались обойти законодательство для осуществления слежки, подчеркивая, что иногда смекалка преследователей не знает границ.

Таким образом, подарок в виде смартфона может быть не только проявлением заботы, но и потенциальным источником проблем.


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