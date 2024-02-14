Мнение: Пленники мании преодоления

…Трагедия на саночной трассе в Ванкувере дает и иную пищу для размышлений.

Я, честно говоря, никогда не мог понять – в чем вообще прикол такого рода соревнований типа саночных, когда ты должен нестись вперед ногами по узкому желобу со скоростью 150 км/ч, догадываясь, что любая ошибка или даже тень ошибки с гарантией закончатся или увечьями, или просто смертью? Из той же серии – прыжки на лыжах в длину с офигенной высоты (“летающие лыжники”), слаломисты, ныряльщики с мостов и масса подобных же “развлечений”.

У Янова же я нашел интересный термин, с которым раньше как-то не сталкивался – антифобия. То есть про “фобии” уже все более-менее знают – это навязчивый страх чего-то или перед чем-то: высоты, толпы, скорости, темноты, змей, яркого света etc., вариантов бесчисленное множество. Безусловно, любая фобия – это невроз.

Но бывают, оказывается, и антифобии! Что это такое? А это навязчивое “преодоление” своей фобии данным индивидом. То есть: вот у нас, к примеру, некий конкретный Вася, который с детства смертельно боится высоты. Сам себя Вася за это презирает, твердо уверен, что “настоящий мужик не может быть таким трусом” – и вот, дабы доказать самому себе свою полную полноценность, идет прыгать с парашютом. И прыгает: 100 прыжков, 200, 500…

Попутно Вася “задвигает” все свои прочие увлечения, работу, друзей. Точнее – друзья у него теперь тоже “прыгуны”, жизнь посвящена прыжкам, многие уже считают Васю асом парашютного спорта… Беда только в том, что на самом деле Вася в глубине души все так же панически боится высоты и абсолютно никакого удовольствия от своих полетов не получает. Парашюты и все с ними связанное Вася в глубине души ненавидит. Но – не признается в этом даже себе, потому что как же: “мужчины не боятся, они любят летать”.

Вот это и есть антифобия. Совершенно очевидно, что антифобия – это тоже невроз, причем, по словам Янова, более тяжелый, чем собственно фобия. Почему? Да потому что антифобию гораздо труднее лечить. Ведь пациент-антифоб, в отличие от фоба, ОТРИЦАЕТ свой страх – и, соответственно, терапевт не может с этим страхом работать.

Я почему-то уверен, что все эти смертельно опасные виды спорта заполонены антифобами – людьми, которых пригнала туда фобия, тяжелый невроз. Именно в так называемом “спорте высоких достижений”: там антифобы должны преобладать, поскольку они, как все невротики, прут напролом, чувства у них (см. пост о Янове) наполовину отключены, а энергия хлещет (не принося невротикам, впрочем, никакого ЛИЧНОГО удовлетворения).

И увы, ясно, что антифобы, скорее всего, и “бьются” больше всех. Ведь тратят они очень много энергии, однако большую ее часть – на борьбу не с реальными угрозами своей жизни, а на борьбу С СОБОЙ, со своим диким невротическим страхом. Это люди ИЗМУЧЕННЫЕ – не столько самими спортивными нагрузками, сколько психологически, ибо занимаются делом, которое ненавидят и боятся больше всего на свете.

Я допускаю, что есть такие люди, которые действительно, паря в воздухе на лыжах или несясь в санках со скоростью полтораста км в час, чувствуют себя как рыба в воде и по-настоящему, без дураков “ловят кайф” от всего происходящего. Но сколько таких среди олимпийцев? Единицы, мне кажется.

Все прочие – антифобийцы. За них реально страшно (2010)