 

Американский конгрессмен – у пакета помощи Украине нет шансов на одобрение

14.02.2024, 17:05, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Сенат США пытается продвинуть законопроект, включающий помощь Украине, но у него нет шансов пройти голосование в палате представителей. Такое мнение высказал конгрессмен Кори Миллс в интервью Newsmax. По его словам, этот пакет нежизнеспособен, но он показывает, что у американской власти сместились приоритеты. Она готова защищать чужие границы и затягивать войну, вместо того чтобы спасать собственный народ.

Кори Миллс. Господин конгрессмен, доброе утро! Рады видеть вас этим утром во вторник. Первый вопрос про законопроект. Есть ли хоть какой-то шанс, что его примут в нижней палате? 

КОРИ МИЛЛС, конгрессмен: Я считаю, что нет. И это благодаря спикеру Майку Джонсону, который сказал, что даже не будет его выносить на голосование. Так что я надеюсь, что этот законопроект будет мёртв по прибытии. 

Я считаю, что приоритеты сената, безусловно, не связаны с Америкой в первую очередь. Они, скорее, стараются обезопасить другие границы, включая украинские. А там, как мы знаем, широко распространена коррупция. Тем самым они затягивают войну, которая уносит всё больше жизней. 

А у нас 8,5 миллиона человек пересекают нашу границу, 1,8 миллиона беглецов, представители 230 национальностей, более 200 террористов или людей из списка подозреваемых в терроризме. Этот перечень можно продолжать и продолжать. 

Но тот же Майоркас неоднократно повторял, что наши границы безопасны и на замке, что, очевидно, не так. Поэтому я считаю, что законопроект сената нежизнеспособен. Я думаю, спикер Джонсон всё же вынесет его на голосование. 

Но у нас будет ещё один шанс обсудить то, как можно обезопасить границу, потому что HR2, закон о границе, застрял в сенате уже почти на год. И они отказываются рассматривать его. Так что они отдают предпочтение Украине, а не Америке. 

Что ж, извините, но меня избирал американский народ, его я представляю, и его я буду защищать. Это мой приоритет. 

Дата выхода в эфир 13 февраля 2024 года.  


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