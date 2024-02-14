Американский конгрессмен – у пакета помощи Украине нет шансов на одобрение

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Сенат США пытается продвинуть законопроект, включающий помощь Украине, но у него нет шансов пройти голосование в палате представителей. Такое мнение высказал конгрессмен Кори Миллс в интервью Newsmax. По его словам, этот пакет нежизнеспособен, но он показывает, что у американской власти сместились приоритеты. Она готова защищать чужие границы и затягивать войну, вместо того чтобы спасать собственный народ.

Кори Миллс. Господин конгрессмен, доброе утро! Рады видеть вас этим утром во вторник. Первый вопрос про законопроект. Есть ли хоть какой-то шанс, что его примут в нижней палате?

КОРИ МИЛЛС, конгрессмен: Я считаю, что нет. И это благодаря спикеру Майку Джонсону, который сказал, что даже не будет его выносить на голосование. Так что я надеюсь, что этот законопроект будет мёртв по прибытии.



Я считаю, что приоритеты сената, безусловно, не связаны с Америкой в первую очередь. Они, скорее, стараются обезопасить другие границы, включая украинские. А там, как мы знаем, широко распространена коррупция. Тем самым они затягивают войну, которая уносит всё больше жизней.



А у нас 8,5 миллиона человек пересекают нашу границу, 1,8 миллиона беглецов, представители 230 национальностей, более 200 террористов или людей из списка подозреваемых в терроризме. Этот перечень можно продолжать и продолжать.



Но тот же Майоркас неоднократно повторял, что наши границы безопасны и на замке, что, очевидно, не так. Поэтому я считаю, что законопроект сената нежизнеспособен. Я думаю, спикер Джонсон всё же вынесет его на голосование.



Но у нас будет ещё один шанс обсудить то, как можно обезопасить границу, потому что HR2, закон о границе, застрял в сенате уже почти на год. И они отказываются рассматривать его. Так что они отдают предпочтение Украине, а не Америке.



Что ж, извините, но меня избирал американский народ, его я представляю, и его я буду защищать. Это мой приоритет.

Дата выхода в эфир 13 февраля 2024 года.