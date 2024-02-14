 

«Ъ»: в России могут возникнуть проблемы с заменой Apple Vision Pro в магазинах

14.02.2024, 16:05, Разное
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Множество продавцов нового устройства Vision Pro в РФ сталкиваются с риском неприятных последствий из-за отсутствия информирования покупателей о его ограничениях. Операционная система visionOS поддерживает только английский язык, а для большинства онлайн-функций требуется аккаунт Apple ID, зарегистрированный в США. По данным «Коммерсантъ», в РФ крупные ритейлеры, такие как МТС и «М.Видео-Эльдорадо», уведомляют покупателей об этих ограничениях.

Если покупатель не будет предупрежден о сложностях использования устройства, он может подать иск, который будет непросто выиграть. В случае проигрыша ритейлеру грозит штраф в размере 50% от стоимости устройства, а также выплата неустойки и компенсация морального вреда.

Кроме того, у россиян могут возникнуть проблемы при замене неисправного Vision Pro. На февраль 2024 года российские импортеры задекларировали ввоз всего 64 гарнитур Apple, что может означать недостаток устройств для замены.


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