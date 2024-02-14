Скандалы: Министр Фальков ошибочно «вручил» Нобелевскую премию двум российским ученым

В своей поздравительной речи ко Дню науки он промахнулся с наградами

Я далеко не министр науки, но имена нобелевских лауреатов знаю, их не так много. К сожалению, Валерий Фальков, который занимает столь высокий пост, продемонстрировал свою отрешенность от той сферы, которой управляет. Вместо того чтобы в поздравительной речи к Дню науки вспомнить каждого российского нобелиата, включая Павлова, Мечникова, Капицу, Ландау, Басова, Алфёрова, Гинзбурга… он правильно назвал лишь химика Николая Семенова и экономиста Леонида Канторовича, а затем зачем-то «вручил» Нобелевку тем, кто ее не получал: физиологу Ивану Сеченову и опять же химику, пчеловоду Александру Михайловичу Бутлерову (на видео: с 1.25). Нет, никто из нас, безусловно, не против дополнительных наград нашим ученым… Иван Михайлович Сеченов внес большой вклад в изучение физиологии центральной нервной системы, благодаря ему психология стала считаться наукой. Именно его трудам мы обязаны тем, что имеем 8-часовой рабочий день (вообще-то Сеченов самым оптимальными для работы считал 6 часов в день, 8 — это максимум).

Химик Александр Михайлович Бутлеров – автор теории химического строения вещества тоже мог бы претендовать на высокую премию… Но мы же – о науке, где все должно быть достоверно.

Конечно, все можно свалить на безграмотных помощников, которые писали текст для министра, но непозволительные ошибки все-таки должны были резануть слух профильному чиновнику.

Видео выступления с «объявлением» новых нобелевских лауреатов появилось на телеграм-канале министерства в праздничный день. Поздравление министра стали репостить вузовские сайты по всей стране. Ошибку, как ни странно, заметили только к следующему дню, и скандальное видео на ТГ-канале перезаписали. Подчистили и печатную расшифровку речи министра. Но в связи с этим появился новый вопрос, куда из видео и печатной версии подправленного поздравления исчез настоящий нобелевский лауреат — Леонид Канторович… Да уж, не повезло Леониду Витальевичу, который в 1975 году взял Nobel Prize за вклад в теорию оптимального распределения ресурсов…

Теперь кусок про нобелевских лауреатов выглядит так: «Гордость России составляют наши нобелевские лауреаты. Среди них и выдающийся химик Николай Николаевич Семенов, с именем которого связано создание теории цепных химических реакций».

Ну хорошо, будем считать, что Валерий Фальков выделил особо именно одного Семенова только потому, что, по-видимому, вещал из мемориального кабинета ученого. Его посетители могут убедиться, что именно благодаря разработанной им теории цепных реакций человечество имеет сегодня атомные электростанции.

Кстати, до последнего времени Семенов был единственным российским химиком, получившим Нобелевскую премию; пока (после правки на официальном сайте Минобрнауки) таковым и остается.

Наталья Веденеева

Оригинал материала: “Московский комсомолец”