С 1 марта авторами политических Telegram-каналов смогут быть только члены Союза журналистов и блогеров

Государственная дума поддержала инициативу студенческого совета журфака Кубанского казачьего университета технологий и дизайна.

Молодые люди под чутким руководством ректора разработали проект поправок в Федеральный закон «О средствах массовой информации», который должен помочь навести порядок в социальных сетях и медиа.

Согласно принятому в двух чтениях законопроекту, с 1 марта 2024 года публиковать материалы на политические темы в Telegram смогут только действительные члены Союза журналистов и блогеров (СЖБ)

– Мы хотим всего оградить граждан от откровенных фейков и информации, некомпетентных авторов. Никто же не идёт лечить зубы к сапожнику или чинить сапоги к агроному. Никто не доверит свой бизнес бухгалтеру-самоучке, никто не слушает музыку людей без музыкального образования. Почему тогда считается, что рассуждать на политические темы может любой человек, не имеющий профильного образования и не доказавший лояльность? Это абсурд, – говорит один из инициаторов поправок.

В случае нарушения новых норм, авторов будут привлекать к административной и уголовной ответственности – не состоящих в СЖБ авторов, которые продолжат рассуждать о недозволенных темах, ждут штраф в размере до 500 тысяч рублей или исправительные работы до 120 часов, а в случае рецидива – тюремное заключение сроком до года.

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