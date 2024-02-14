Мнение: С учётом реалий на земле

Наши политики — из числа тех, кто принимает решения — регулярно говорят вслух, что Россия открыта для переговоров по Украине «с учётом сложившихся на земле реалий». Вот, например, Дмитрий Медведев, февраль 2023 (ссылка). А вот Сергей Лавров, сентябрь 2023 (ссылка). А вот Владимир Путин, декабрь 2022 (ссылка):

…Процесс урегулирования в целом, да, он, наверное, будет непростым и потребует определенного времени. Но так или иначе всем участникам этого процесса придется согласиться с реалиями, которые складываются “на земле”…

«Всем участникам» означает всем участникам, в том числе и России — нам тоже придётся согласиться с реалиями, которые складываются на земле. А вот фрагмент из свежего интервью Владимира Путина Такеру Карлсону (ссылка):

Т.Карлсон: Хорошо. Я, конечно, не защищаю нацизм или неонацизм. Но мой вопрос в практическом плане: вы не контролируете всю страну, и мне кажется, будто вы хотите всю её контролировать. Но каким образом вы сможете тогда выкорчевать идеологию, культуру, какие-то чувства, историю в стране, которую вы не контролируете? Каким образом этого достигнуть?

В.Путин: А Вы знаете, как Вам ни покажется странным, в ходе переговоров в Стамбуле мы всё-таки договорились о том, что – там есть это всё в письменном виде – на Украине не будет культивироваться неонацизм, в том числе и будет запрещено на законодательном уровне.

Господин Карлсон, мы договорились об этом. Это, оказывается, можно сделать в ходе переговорного процесса. И здесь нет ничего унизительного для Украины как для современного цивилизованного государства…

Перевод на русский:

— Мистер Путин, вы собираетесь захватить Украину по самый Ужгород?

— Это не обязательно, наши цели и задачи можно решить без перекрашивания карты.

Вот уже два года позиция России остаётся неизменной: новые границы будут прочерчены по линии фронта. Территории, которые на момент переговоров будут под контролем доблестной русской армии, отойдут России. Киеву останутся территории, на которых физически будут его войска. При этом у нас будут дополнительные требования — денацификация и демилитаризация, декларация нейтрального статуса Украины. Ещё мы потребуем признать Крым и Донбасс русскими, но тут, думаю, наши дипломаты не будут настаивать, так как наличие территориальных споров — дополнительный барьер для гипотетического вступления Украины в НАТО.

Проще говоря, позиция России предельно миролюбива: как только Украина прекращает с нами воевать, мы садимся за стол переговоров и заключаем мирное соглашение.

Наших шизоястребов, разумеется, это не устраивает. Они хотят, чтобы мы ввели войска в Киев, устроили второй Нюрнберг над Зеленским и прочими преступниками, провели глубокую зачистку бандеровщины и отрезали у Украины как минимум весь юго-восток, включив в состав России Одессу, Харьков и Днепропетровск. Оставшийся огрызок, лишённый доступа к морю, шизоястребы требуют сделать нашей колонией, введя там внешнее управление из Москвы.

Причин, по которым подобные сладкие планы не рассматриваются всерьёз, несколько. Вот мои соображения по этому поводу.

1. Россия — мирная страна. Мы с 1992 года пытались дружить с Украиной, хотя та открыто встала на курс «Украина не Россия». Это выражалось в скидках на газ и в многочисленных уступках «братской стране» по другим вопросам. Полагаю, доставшаяся нам в наследство от СССР политика безусловной дружбы была ошибочной, но всё же направление на дружбу было вполне однозначным, и даже сейчас мы настроены на нейтрально-хорошие отношения с нашим соседом после успешного завершения СВО.

После перехода кризиса в тёплую фазу, то есть после Евромайдана в 2014, Россия последовательно работала над возвратом к миру. Минские соглашения, к примеру, предполагали возвращение Донбасса обратно в состав Украины, что автоматически завершило бы конфликт.

В 2022 американцы вынудили нас начать Спецоперацию — альтернативой была бы ядерная война, которой открыто угрожал нам в феврале 2022 президент Зеленский. И так как Спецоперация стала для России вынужденным шагом, вполне логично, что мы хотим поскорее её завершить.

Ещё раз: когда шизоястребы требуют сбрасывать ядерный заряд на Львов, требуют захватывать Одессу, Киев и Харьков, они идут на поводу у вражеской пропаганды, забывая, что прокси-войну начали США, а не мы. У России нет ни малейшего желания воевать против американских боевиков — нам это не выгодно ни с какой стороны.

2. В первой половине 20-го века рождаемость в Европе была высокой — в России, например, на уровне в 7 детей на семью. Но если Россия могла направить «лишний» народ, например, на освоение Сибири, то другие европейские страны были всерьёз озабочены так называемым «жизненным пространством» для своей безземельной молодёжи. Политики той эпохи видели решение в войне: бесплатная молодёжь, которой всё равно нет места внутри страны, берёт в руки винтовки и идёт отвоёвывать пахотные земли у соседей.

Сейчас, однако, на календаре 2024 год. С проблемой перенаселения в РСФСР успешно расправились ещё при Брежневе, в 1970, когда количество рождений на одну женщину упало ниже уровня воспроизводства населения (ссылка). Аналогичная ситуация и в других странах Европы — да и мира в целом, если уж на то пошло.

Воевать за территории в 2024 году невыгодно, даже с цинично-рациональной точки зрения. В обмен на избыточный ресурс — территории — в ходе боевых действий расходуется по-настоящему дефицитный ресурс — молодые и здоровые люди. Это неинтересный обмен.

3. Действительно, на Украине есть стратегически интересные территории. Более конкретно, это пахотные земли, которые особенно ценны в условиях длинного продовольственного кризиса, в который погружается планета, это побережье Чёрного моря, это гипотетический коридор до Приднестровья и это гипотетический коридор до Венгрии.

Однако для России эти «призы» не настолько важны, чтобы стоило ради них воевать. Предположим, что Крым — по-настоящему важный полуостров — стоит 50 стратегических очков. Тогда всё остальное, что я перечислил выше, от пахотных земель до Одесской области, это 5-10 стратегических очков, не больше. То есть, может быть, было бы и неплохо, но не до такой степени, чтобы переплачивать.

4. Я пишу «может быть», так как территориальные приобретения на Украине имеют обременения. Включив в свой состав ту же самую Одесскую область, Россия будет вынуждена вкладывать огромные ресурсы в её развитие. Достаточно посмотреть фотографии улиц Одессы, чтобы увидеть, что там многое осталось на уровне 1992 года, с поправкой на исправленные капитализмом советские перекосы.

Траты на замену инфраструктуры и на ремонт домов в регионе с населением в 2 млн человек предстоят колоссальные, а российский бюджет хоть и велик, но всё же не бесконечен. Также надо будет платить пенсии, при этом не только пенсионерам, но и боевикам, которые неудачно повоевали против русских в 2022-2023.

Представьте: молодой бандеровец с татуировкой австрийского усача на груди отправился добровольцем на фронт против своих идеологических врагов, русских. Потерял ногу под Авдеевкой, теперь сидит дома, напитывается украинством через телеграм-каналы. На книжной полке стоят биография Шухевича и Майнкрафт. И вот этому кадру — перевоспитать которого, может, и не получится — российский бюджет будет платить пенсию по инвалидности в течение следующих 50 лет…

После тщательного подсчёта плюсов и минусов всё равно Одесская область пойдёт в плюс. Но это будет не такой очевидный и не такой большой плюс, как кажется нашим горячим головам.

5. Украина в 2022 окончательно перешла в состояние failed state, несостоявшегося государства. Сейчас там военное положение и внешний экзоскелет в виде иностранных советников, однако вся сердцевина государства уже выедена: денег нет, ресурсов нет, власть держится только на страхе и инерции.

После заключения мирного договора Украину ожидают серьёзные испытания: к примеру, в бюджете не останется денег, чтобы платить пенсии, чтобы платить нормальные зарплаты полицейским и дорожным рабочим, чтобы восстанавливать инфраструктуру хотя бы до уровня 2021 года. Вероятно, Киев потеряет возможность управлять регионами — особенно пророссийскими, в которых за последние два года накопились огромные запасы обоснованных претензий к центру.

Если при этом в мирном договоре будет ещё и прописана федерализация, та же Одесская область может принять решение выйти из состава Украины, чтобы примкнуть к России или в качестве нового региона, или в качестве младшего спутника, по аналогу Абхазии.

6. Важный пункт — возможно, самый важный из всех. Мы допустили целый ряд ошибок при развитии нашей экономики в последние 30 лет. Учитывая условия, в которых оказалась Россия в 1992, жаловаться грех: наши слабые карты были разыграны неплохо. Вместе с тем, нефтерубль к 2022 так и не был готов, а наша зависимость от импорта так и не была в достаточной степени преодолена.

Если бы политики и крупный бизнес отработали на пятёрку с плюсом, сейчас Россия имела бы очень прочные позиции в экономике. К сожалению, политики и крупный бизнес отработали на четвёрку — за отражение страшного санкционного удара Запада Россия была вынуждена заплатить зависимостью от Китая.

Это не катастрофа, так как наша зависимость от Китая взаимна, так как Китай наш друг, и так как Китай, в отличие от США, нацелен на взаимовыгодное партнёрство, а не на грабёж. Однако всё же критически большая доля нашей внешней торговли идёт сейчас через Китай, и это значит, что нам приходится тщательно учитывать пожелания нашего старшего брата.

Пожелания же у Китая простые, и Китай их также много раз озвучивал: заканчивайте уже стрелять в Европе, пока всё это не переросло в Третью мировую войну. Китай играючи выигрывает у США по очкам, поэтому китайцам выгодно снижать глобальные военные риски — ещё лет 10-15 спокойного развития, и экономическое давление Китая на США станет невыносимым.

Если президенту Зеленскому прикажут сесть за стол переговоров с Россией, тот начнёт с очевидного — «фиксируем линию фронта и останавливаем боевые действия». Мы не сможем сказать в этот момент «дайте нам дополнительно Кемску волость». Китайские товарищи не поймут. Единственный для России способ включить Кемску волость в мирный договор или в соглашение о «временном» перемирии корейского типа — захватить её к этому моменту физически.

Не нравится зависимость России от Китая? Тогда помогайте русскому бизнесу. Единственный способ вернуть экономическую независимость — развитие экономики, а единственный способ развивать экономику достаточными темпами — поддержка предпринимательства в России.

7. Если бы господин Зеленский был украинцем, он бы сел за стол переговоров немедленно. Война — это прежде всего снабжение. Чтобы воевать дальше, Украина должна снабжать свою армию рекрутами, которых нет, деньгами, которых нет, и оружием, которого нет. Ресурсы у Украины закончились, она воюет остатками, которых с каждой неделей становится всё меньше и меньше. Западные СМИ пишут, что настроения у украинских солдат пораженческие, что на каждый украинский артиллерийский снаряд русская армия отвечает десятью снарядами. Учитывая обстоятельства, сомневаться в этой оценке нет причин.

Господин Зеленский, однако, не украинец — интересы Украины и украинского народа для него не имеют решающего значения. При этом, даже если бы Зеленский хотел остановить боевые действия, начать переговоры без команды из США он не может, а политическая обстановка в США не позволяет отдать Зеленскому такой приказ. Возможно, что-то похожее на переговоры начнётся после выборов Дональда Трампа, но не факт — есть шанс, что США заставят Киев воевать до щелчка, то есть до физического развала вооружённых сил.

Теоретически, переговоры могут начаться хоть завтра — механизм принятия решений у наших врагов неисправен и непрозрачен — но пока что политическая логика требует от действующих с той стороны лиц тянуть резину до последнего, сохранять статус кво.

Таким образом, базовый сценарий — ещё как минимум год боевых действий, в течение которого русская армия будет наращивать свою боеспособность, а украинская армия — таять и слабеть. Масштабных операций по захвату обширных территорий Россия проводить не будет, лишние потери нам не нужны, однако и без масштабных операций линия фронта за этот год может сильно сдвинуться на запад.