Gizmochina: Xiaomi представила смартфон Redmi A3 с экраном 90 Гц за 8000 рублей

Компания Xiaomi анонсировала бюджетный смартфон Redmi A3, который доступен по цене от 7,3 тыс. индийских рупий. Эта информация была представлена порталом Gizmochina.

Устройство оснащено 6,71-дюймовым IPS-экраном с разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц. В качестве процессора используется чип MediaTek Helio G36. Redmi A3 представлен в трех версиях с разным объемом оперативной памяти LPDDR4x и хранилищем eMMC 5.1: 3/64, 4/128 и 6/128 ГБ. Самая продвинутая версия стоит 9,3 тыс. рупий.

В смартфоне предусмотрена двойная камера с основным модулем на 8 Мп и фронтальной камерой на 5 Мп. Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает зарядку мощностью 10 Вт. Среди других особенностей отмечается наличие USB-C, разъема для наушников и сканера отпечатка пальцев в кнопке включения. Некоторые источники также упоминают использование урезанной версии Android 13 Go Edition для бюджетных устройств.

Пока неизвестно, будет ли Redmi A3 доступен в России.