Gizmochina: Xiaomi представила смартфон Redmi A3 с экраном 90 Гц за 8000 рублей
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Компания Xiaomi анонсировала бюджетный смартфон Redmi A3, который доступен по цене от 7,3 тыс. индийских рупий. Эта информация была представлена порталом Gizmochina.
Устройство оснащено 6,71-дюймовым IPS-экраном с разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц. В качестве процессора используется чип MediaTek Helio G36. Redmi A3 представлен в трех версиях с разным объемом оперативной памяти LPDDR4x и хранилищем eMMC 5.1: 3/64, 4/128 и 6/128 ГБ. Самая продвинутая версия стоит 9,3 тыс. рупий.
В смартфоне предусмотрена двойная камера с основным модулем на 8 Мп и фронтальной камерой на 5 Мп. Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает зарядку мощностью 10 Вт. Среди других особенностей отмечается наличие USB-C, разъема для наушников и сканера отпечатка пальцев в кнопке включения. Некоторые источники также упоминают использование урезанной версии Android 13 Go Edition для бюджетных устройств.
Пока неизвестно, будет ли Redmi A3 доступен в России.
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