 

Владимир Путин обсудит с Сергеем Собяниным ИИ в здравоохранении

14.02.2024, 14:50, Новости дня
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Президент России Владимир Путин в среду, 14 февраля, обсудит с мэром Москвы Сергеем Собяниным вопросы развития технологий искусственного интеллекта в столичном здравоохранении, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, большую часть рабочего дня глава государства посвятит технологиям будущего с акцентом на медицину.

“Для этого вместе с мэром Москвы Собяниным они позанимаются вопросами инноваций, внедрения цифровых технологий и технологий, основанных на искусственном интеллекте, в московском здравоохранении. Мы расскажем вам о деталях этого общения”, – цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее Собянин сообщил, что в стационарах Москвы успешно внедрили телемедицинские консультации. В прошлом году такой формат стал стандартной практикой взаимодействия с пациентами. Горожане получили более 1,2 миллиона телемедицинских консультаций.


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