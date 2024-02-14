Скандалы: Охота на олигархов по-украински

Названы странные причины обыска СБУ у политика Пашинского

СБУ провела обыск дома у экс-нардепа, так называемого «оружейного барона» Сергея Пашинского. Ему объявили подозрение в хищении нефтепродуктов на почти миллиард гривен. Казалось бы, дело для Украины обычное — очередной коррупционный скандал. Но в нем есть много интересных нюансов. «МК» разбирается, какая реальная политическая подоплека стоит за обвинениями в адрес Пашинского.

Как сообщает СБУ, Пашинский и его сообщники подозреваются в присвоении и продаже 97 тысяч тонн нефтепродуктов. Подозрение выписано также бизнес-партнеру Пашинского. Как утверждают украинские СМИ, речь идет о Сергее Тищенко. Им грозит до 12 лет лишения свободы. Сам Пашинский назвал эту новость «фейковой».

По версии следствия, сначала нефтепродукты передали профильному госпредприятию, руководители которого были подконтрольны Тищенко. Эта нефть ранее была конфискована у беглого олигарха Сергея Курченко. Госпредприятие способствовало продаже 100 тысяч тонн нефтепродуктов по сильно заниженным ценам группе компаний, принадлежащих бизнес-партнеру Пашинского. Далее эти нефтепродукты реализовывались на заправках этой группы компаний и других сетевых АЗС. А полученная прибыль, естественно, распределялась среди участников коррупционной схемы.

Казалось бы, обычная показушная борьба с коррупцией. Однако тут есть несколько интересных нюансов. Во-первых, эта преступная схема проворачивалась в 2014-2018 гг. То есть дело не совсем свежее. А у Пашинского найдутся и другие провинности. Все-таки при экс-президенте он был председателем Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны. Также Пашинский был активным участником Майдана и считался одним из ближайших соратников бывшего и.о. президента и секретаря СНБО Александра Турчинова.

В 2016 году скандал, связанный с Пашинским, разгорелся из-за тяжелого миномета «Молот». Он, будучи председателем Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, представлял этот миномет как новейшую украинскую разработку. На самом деле эта «новейшая разработка» оказалась перелицованным советским минометом 2С12 «Сани», принятым на вооружение в далеком 1981 году, правда, теперь по цене в несколько раз выше. При эксплуатации миномета погиб десяток украинских военных. В итоге президент Украины Петр Порошенко запретил использование «Молотов» в украинской армии.

В 2018 году Национальное антикоррупционное бюро Украины начало расследование случаев коррупции при закупках вооружения для Минобороны. В этом деле Сергея Пашинского связывали с закупками по завышенным ценам старых БМП-1 1980-х годов для украинской армии. Тогда Зеленский во время одного из своих выступлений даже назвал Пашинского «стопроцентным преступником».

Но это не помешало ему все еще заниматься поставками для Минобороны. В августе 2023 года издание New York Times по результатам расследования сообщило, что компания «Украинская бронетехника», связанная с Сергеем Пашинским, стала крупнейшим частным поставщиком оружия для ВСУ. За год объем продаж возрос с 2,8 миллиона долларов до 350 миллионов! При этом из-за закупок оружия через европейскую сеть посредников его стоимость сильно завышалась для конечного покупателя — украинской армии.

То есть каждый раз на деяния Пашинского закрывали глаза. Более того, даже демонстративные попытки его посадить оканчивались ничем. В 2019 году, когда Зеленский только стал президентом, Пашинского заключили под стражу из-за вооруженного нападения на человека. СМИ тогда торжествовали и говорили, что это «первый пошел». И, мол, скоро таких посаженных соратников Порошенко будет больше. Одно «но»: буквально через месяц его отпустили из СИЗО под домашний арест, а после и вовсе закрыли дело. А дальше он снова стал вполне рукопожатным поставщиком для Минобороны.

Эксперты отмечают, что нынешнее дело Пашинского — это неспроста. Одни считают, что таким образом через сторонников Порошенко хотят припугнуть самого экс-президента. Ведь сейчас на фоне отставки Залужного «порохоботы» особенно активизировались. Команда экс-президента пытается раскачать общественность и на тему критики кадровых назначений, и на тему истечения в мае срока президентских полномочий Зеленского. Учитывая отказ бывшего руководителя ВСУ от предложенных ему должностей и то, сколько раз порохоботы «играли» на теме Залужного, экс-главкому вполне могло поступить предложение от различных сил, в первую очередь сил Порошенко, о формировании политической коалиции.

Другая версия — на Украине продолжается борьба за иссякающие ресурсы, и Офису президента нужно показать олигархам, «кто здесь главный». Так что тех, кто смог в свое время нажить богатства, будут постепенно устранять. Кого-то в тюрьму. Кого-то — на тот свет. О том, какая из версий наиболее вероятна, «МК» спросил у политолога Александра Дудчака:

«Неизвестно, конечно, посадят его или нет. Все-таки уголовные дела там открываются регулярно и массово. На одного только Порошенко открыли 15 дел. Обычно это ничем не заканчивается.

Но сейчас это говорит о том, что у тех, кто реально руководит Украиной, нет старых заслуг. На Украине были олигархические силы, которые хотели передела ресурсов. Тот же Майдан, в котором принимали участие украинские олигархи, — борьба за ресурсы. Так что эти мавры в то время свое дело на Майдане отработали и решили, что можно оставаться на лаврах и спокойно жить дальше. Но они слишком много знают, и это создает для них определенную угрозу. Им нельзя расслабляться. Не удивлюсь, если однажды Пашинский запутается в шнурках своих ботинок и «случайно» повесится в камере».

—​ А может ли это дело быть предупреждением для Порошенко?

— Можно, конечно, попробовать Порошенко как-то попугать. Но Пашинский ему и не особый соратник. Были у них, возможно, общие интересы, но кошелек у каждого свой. Так что Порошенко абсолютно плевать, что происходит у Пашинского. Угрозы для него не будет. Да и сравнивать Порошенко и Пашинского не стоит: у экс-президента есть личные связи наверху с тем же Байденом. Он тертый калач.

Елизавета Калашникова

Оригинал материала: “Московский комсомолец”