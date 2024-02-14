 

Мнение: Новости футбола

14.02.2024, 14:44, Разное
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Занятное сообщение из Голландии:

“Суд Амстердама признал Квинси Промеса виновным по делу о контрабанде 1370 кг кокаина и заочно приговорил к 6 годам тюрьмы. Обвинение требовало девятилетнего наказания для игрока. Промес не присутствовал на заседании, в данный момент нападающий находится в ОАЭ и готовится к возобновлению сезона вместе со “Спартаком”.

Меня поразил главным образом размах, то есть – тоннаж. Больше тонны кокаина! Этот Квинси действительно не промах, если так можно говорить о нападающем. И теперь, стало быть, в “народной команде” будет свой гангстер-наркодилер, с неотсиженным сроком за плечами. Поиграет – в тюрьму! С другой стороны, раз уж команда “народная”, то и, как говорится, сам бог велел.

Источник: Размышления вольного социолога


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